Aceto y Oliva: mal momento de Samid, la pregunta de Scioli y la búsqueda de Larreta

Mal momento para el matarife Samid en el PJ

Scioli repite la misma pregunta a todos

Larreta también busca en el sector privado

Dos periodistas que cerraron La Grieta

Una toma en Mar del Plata por los despidos

La tensión que se vivió puertas adentro de la reunión del Consejo Nacional del PJ el miércoles pasado, con el debate entre halcones y palomas para la renovación partidaria, también se sintió fuera de la sede de Matheu al 100. "¿Qué opina de Diego Bossio?", le preguntó la prensa al matarife Alberto Samid cuando llegaba. "Es un compañero", defendió al diputado, a horas de que decidiera junto a otros 11 pares romper el bloque del FpV. Un militante comenzó a insultar al matancero, asiduo crítico de las estrategias electorales de Cristina Fernández de Kirchner. "Sólo tenés huevos para pegarle a Mauro Viale", lo acusó, recordando el (tristemente) célebre momento de la TV cuando el Rey de la Carne se peleó con el periodista.Después de la reunión del PJ, Daniel Scioli volvió caminando al auto que lo esperaba a dos cuadras, sobre Avenida Rivadavia. A diferencia de otras épocas, a ningún dirigente le abrieron el garaje justicialista. Varios minutos se quedó el ex gobernador en plena calle, cerca de su viejo barrio del Abasto. "Daniel, voté por vos", le juró una señora. "Te votamos", le afirmó un joven al pedirle un autógrafo. El ex motonauta les repetía lo mismo, con bronca atragantada: "Vengo de Mar del Plata y en la playa todos me decían lo mismo. Entonces: ¿Quién votó a (Mauricio) Macri?". La misma pregunta, con indignación, se hacía con Carlos Menem en 1995.Con la Nación, la Provincia y la Ciudad bajo el mismo color político, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez, Larreta quiere apurar el traspaso de competencias judiciales, así como el juego, a la Capital. En esa línea, esta semana tomará juramento al subsecretario de Relaciones Interjurisdiccionales, Mariano Botas, quien representará a la Ciudad en los organismos de los que es parte como Ceamse, Acumar (que lleva adelante la limpieza del Riachuelo) y el Mercado Central. Al igual que la línea de funcionarios que ubicó Mauricio Macri en Casa Rosada, Larreta convocó a otro dirigente que hizo carrera en empresas como IBM y Shell.En septiembre, cuando estalló el escándalo que lo obligó a renunciar a su candidatura como diputado nacional por Cambiemos, Fernando Niembro recibió un llamado inesperado. "Se portó muy bien conmigo", fue, palabras más, palabras menos, la frase con la que el periodista deportivo resumió el diálogo que mantuvo con Víctor Hugo Morales, crítico de la gestión del PRO en la Ciudad y ahora en Nación. Meses después, cuando el relator fue despedido de Radio Continental, su colega le retribuyó el llamado. Lo que se dice cerrar la grieta.En medio de la ola de despidos del Estado, se produjo la primera toma de una dependencia pública. Fue en Mar del Plata el pasado viernes. Trabajadores se atrincheraron "de manera pacífica" en el centro de documentación dentro de la Estación Ferroautomotor, dependiente del ministro del Interior Rogelio Frigerio. Denuncian que autoridades nacionales les confirmaron el despido de 16 personas de las 23 que se desempeñan en la tramitación del DNI y del pasaporte.