A. Fernández: "Sería bueno que el Gobierno no haga llorar a su canciller y se dedique a hacer las cosas en serio"

"Lo que sería bueno es que el Gobierno, alguna vez, deje de hacer marketing, no haga llorar a su canciller y se dedique a hacer las cosas en serio. Que deje de tomarle el pelo a los argentinos", así se refirió a Cambiemos el precandidato a presidente Alberto Fernandez, tras reunirse con algunos de los senadores que integran el interbloque Argentina Federal que, hasta hace unas semanas, integró Miguel Ángel Pichetto, hoy compañero de fórmula de Mauricio Macri.

Apenas un día después de que su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, pusiera un pie en Cuba, donde visita a su hija Florencia, Fernández se puso la campaña al hombro y, durante la jornada de hoy, no solo se reunió con los gobernadores peronistas. Antes de las 17, llegó al Congreso, donde se mantuvo reunido, durante más de dos horas, con 14 senadores justicialistas.

Una vez finalizade el encuentro, al que el el jefe de Gabinete definió como una "linda" reunión que "va sellando la unidad que tanto buscan", salió con los tapones de punta al referirse al actual gobierno. "No sabemos qué país nos va a dejar Macri", dijo Fernández, en la puerta del Salón Néstor Kirchner, para luego aventurar que el actual Presidente nos dejará "una enorme crisis de deuda, que ya existe, que no se manifiesta porque el Fondo Monetario ha venido pagando, no para levantar deuda, sino para pagar evasión de divisas".

Más adelante, Fernández se refirió al preacuerdo del Mercosur con la Unión Europea, y consideró que el problema "no es el acuerdo" sino "qué acuerdo se firme". Y fue un paso más allá al considerar Cambiemos como "el Gobierno de la improvisación" que anunció un acuerdo con la UE, "que la segunda economía de Europa [por Francia] ya ha rechazado".

“No es el problema la reforma laboral. El problema es Macri”, resumió el candidato al ser consultado sobre la supuesta reforma laboral que impulsaría el gobierno en caso de ser reelecto. En este sentido, consideró que lo que está afectando el trabajo en la Argentina “es la caída de la economía”. Y recordó su paso por la Jefatura de Gabinete de un gobierno que con las leyes actuales “creó 4,5 millones de empleos”. Y consideró que la diferencia es que aquel gobierno no había “apagado la economía”, sino que la “encendió” e “hizo crecer”. “Con el crecimiento dimos mucho trabajo”, sintetizó.

Semanas atrás, tras la renuncia de Pichetto a la presidencia del bloque PJ, se había barajado la posibilidad de que el FpV y el justicialismo confluyeran en un interbloque. Sobre este tema, ante la prensa, Fernández aseguró que ambos espacios seguirán siendo bloques diferentes, y subrayó que "todos mantienen su identidad".

"No tengo ganas de uniformar a nadie, estoy muy contento de que podamos abrir este diálogo con miras a futuro", remató.