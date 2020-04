A tres horas de la apertura, largas filas en los bancos desde la madrugada

Desde las 21 de la noche de ayer jueves, jubilados comenzaron a llegar a las sucursales bancarias -que abrirán hoy de 10 a 15 en su horario habitual- para cobrar sus jubilaciones. Es para los que no tienen tarjeta de débito. A ellos se suman aquellos que cobren planes o programas de ayuda social de la Anses que empezarán a recibir la ayuda de $ 10.000 por la Emergencia Social frente al obligado aislamiento social por la pandemia del coronavirus.

Las filas son largas por igual, sea entidad bancaria de la Ciudad o del conurbano.

En el caso de los jubilados y pensionados, los calendarios de pago de abril se mantienen como ya estaban establecidos y solo deberán acercarse a las sucursales quienes no tengan tarjeta de débito o no tengan otra manera de cobrar los haberes de marzo que no sea en forma presencial.

Las personas que ya tienen tarjeta de débito se les aconseja operar por no presenciales como cajeros automáticos, homebanking o banca móvil, tarjetas de crédito o billeteras electrónicas.

Inquietante: largas filas desde la medianoche para entrar a los bancos, que reabren hoy.

Hay operaciones habilitadas para canalizar vía homebanking como:

Pago de servicios y tarjetas

Transferencias inmediatas

Constitución de plazos fijos

Verificación de saldos

Carga de saldo en teléfonos móviles

Hoy también Anses comenzará a pagar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $ 10.000. Y cobrarán también los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE) con documentos de identidad terminados en 0, 1, 2 y 3.

Aquellos que tengan tarjeta de débito podrán cobrar las ayudar a través de cajeros automáticos.

A partir del sábado 4 de abril y en el curso del fin de semana, la totalidad de los beneficiarios de AUH y AUE (con todas las terminaciones de documento) tendrá acreditado el IFE de $ 10.000 en sus cuentas, por lo que podrán ir retirándolos a través de cajeros automáticos en el momento en que lo deseen a partir de su acreditación durante esos dos días.

Aquellos beneficiarios que tuviesen algún inconveniente en el uso de los cajeros automáticos para realizar el cobro, tendrán la posibilidad de hacerlo en las sucursales bancarias que les correspondan. En el caso de las personas cuyos DNI terminen en 4, 5 y 6 que deban cobrar personalmente, podrán hacerlo en las oficinas bancarias el lunes 6. Mientras que los que tengan el documento finalizado en 7, 8 y 9 lo podrán hacer el martes 7 en esas sucursales.

Para facilitar el acceso a las sucursales bancarias, hoy abrirá también el subte.

Hoy termina también la preinscripción para el Ingreso Familiar de emergencia. Ya son 11 millones los anotados.