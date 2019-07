A quién responsabilizó el canciller de Trump por el atentado a la AMIA

El canciller Jorge Faurie y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien llegó esta madrugada al país, rindieron hoy en la sede de la AMIA un homenaje a las víctimas del atentado del que ayer se cumplió el aniversario número 25.

Del homenaje participaron los cancilleres, ministros y altos dignatarios de los países del continente que, desde ayer, participan en Buenos Aires de la Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo.

Durante el acto, que se inició con la música del pianista y compositor Leo Sujatovich, Pompeo, Faurie y el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, encendieron una vela junto al memorial que recuerda los nombres de cada una de las 85 víctimas fatales del ataque terrorista, en la plaza seca de la institución, ubicada en Pasteur 633.

Además, según consignó Télam, Faurie destacó la importancia de "mantener viva la memoria de las víctimas y el dolor de ellos, de sus familias, y de todo el pueblo que fue atacado. Exigiendo justicia continuamos trabajando incansablemente para que algún día consigamos lograrlo".

Mirá también Ordenan a Edelap bonificar otro mes de servicio por el apagón de La Plata Tras un pedido de la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Justicia consideró que la distribuidora de energía tiene que emitir "otra factura de cero pesos" a los usuarios que sufrieron el apagón de cuatro días que afectó a La Plata y alrededores.

Y, al hacer uso de la palabra, Faurie consideró que el ataque de la AMIA "no fue sólo contra la comunidad judía argentina. Fue un golpe contra la democracia, contra la libertad y contra la sociedad argentina".

Además, aprovechó para destacar las medidas recientemente anunciadas en el plano de la lucha antiterrorista como "la declaración de duelo nacional, se revisó el sistema de indemnización que teníamos para las víctimas de terrorismo de la AMIA, y lo más importante el decreto de identificación de personas vinculadas con el terrorismo y sobre todo del seguimiento de su financiamiento".

Por su parte, Pompeo recordó a las 85 víctimas fatales que fueron asesinadas, el 18 de julio de 1994, "por las manos del terrorismo de Hezbollah, en un ataque planeado por el régimen islámico de Irán, con la ayuda logística de la Guardia Revolucionaria", y dijo que "no fue la primera vez que Hezbollah atacó en la Argentina", al recordar el ataque terrorista perpetrado el 17 de marzo de 1992 en la embajada de Israel en nuestro país.

"Estos ataques nos tienen que recordar que el terrorismo no es una amenaza hipotética", subrayó Pompeo, que manifestó su apoyo a familiares de víctimas y sobrevivientes y sostuvo que "la justicia tiene que llegar para las familias que sufrieron pérdidas. Sean fuertes y valientes, no le teman al terrorismo. No están solos. Dios está con ustedes. Los Estados Unidos están con ustedes. No nos olvidamos", concluyó.

Según informó Télam, en el homenaje estuvieron presentes integrantes de la Comisión Directiva de AMIA, el abogado de la institución Miguel Bronfman; el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj; el presidente de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici; el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; el presidente del Congreso Judío Latinoamericano, Adrián Werthein; y Dina Siegel Vann, directora para Asuntos Latinos y Latinoamericanos del Comité Judío Americano, el presidente de IRSA Eduardo Elsztain, entre otras personalidades.