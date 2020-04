A qué empresas el Estado les subsidiará el pago de sueldos

El Gobierno reglamentó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) a través de la decisión administrativa 591/2020 y estableció qué empresas pueden acceder al subsidio del 50% de los salarios de sus empleados.

Para acceder al apoyo, las empresas deberán anotarse en el sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que extendió el plazo de inscripción hasta este jueves 23.

El subsidio del pago de salarios contempla una cobertura de hasta el 50% de la remuneración neto de cada empleado con un giro directo a la cuenta sueldo y oscilará entre $ 16.875 y $ 33.750 (que son los montos equivalentes a uno y a dos salarios mínimos, respectivamente).

Para que una empresa puede ser apta para esta asignación debe cumplir con dos requisitos.

Por un lado, deben desempeñar como actividad principal alguna de las casi 500 declaradas “críticas” por la Jefatura de Gabinete.

Una vez superado este primer filtro, pueden acceder al subsidio si su facturación entre el 12 de marzo y el 12 de abril no aumentó nominalmente de forma interanual, lo que implica que, ante una inflación en el período en torno al 50%, presenten una caída real de más de 33%.

Si la empresa cumple alguno de estos dos requerimientos y tiene menos de 800 empleados, recibirá el beneficio.

En caso de que tenga más de 800 empleados, el Comité de Evaluación y Monitoreo del ATP analizará su situación financiera y tendrá vedada la distribución de utilidades obtenidas después de noviembre, la recompra de acciones, la adquisición de dólar “bolsa” y “CCL” y transferencias a allegados al titular de la empresa que se encuentren en “jurisdicciones no cooperantes de baja o nula tributación”.

“Estos requisitos son razonables. De lo contrario podría suceder, por ejemplo, el Estado pague parte de los salarios de una empresa y luego ésta con el dinero que evitó pagar a sus empleados, distribuya utilidades a sus socios por períodos cerrados a partir de noviembre 2019”, señaló el especialista Sebastián Domínguez.

Para el tributarista Ezequiel Passarelli, con estos parámetros “más del 50% de las empresas podría no percibir el beneficio”.

“El primer problema que veo es no discriminar por rubro o actividad y generalizar, tomando solamente lo que pasó entre el 12 de marzo y el 12 de abril respecto de la facturación”, comentó el socio de SCI.

Y agregó: “En muchos casos, durante ese período, la facturación medianamente se mantuvo, aunque no así la cobranza, pero el problema no es solo lo que pasó, sino lo que se viene. Imaginemos el caso de la industria automotriz. ¿Cuántos autos se van a vender en lo que quede del año?”

Además de la asistencia a las remuneraciones, el plan de ayuda contempla la reducción en un 95% el pago de las contribuciones patronales para algunas compañías.

Las empresas que desempeñen actividades relacionadas a la salud, la cultura y el turismo podrán además gozar de la reducción en un 95% de las contribuciones patronales de abril, que se pagan en mayo, por lo que obtienen ambas asistencias. Cualquier firma que tenga como actividad principal alguna de las siguientes conseguirá el beneficio.