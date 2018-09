A pesar del tipo de cambio caen exportaciones y crece el déficit comercial

Transcurridos ya cuatro meses desde que comenzó la corrida cambiaria que llevó el tipo de cambio desde los $ 20,40 por dólar a cerca de $ 40, por ahora la economía argentina carga con todos los costos derivados del deslizamiento del tipo de cambio (inflación, insumos importados, combustibles más caros, disparada de la tasa de interés) pero muy pocos beneficios.

Según datos difundidos ayer por el Indec, en agosto las exportaciones totales llegaron a u$s 5167 millones, un retroceso de 1,4% en comparación al mismo mes de 2017. Por su parte, las importaciones llegaron a u$s 6294 millones, describiendo una caída de 0,3% en la comparación interanual.

Con estas cifras el déficit de la balanza comercial llegó en agosto a u$s 1127 millones y trepó a u$s 6993 en los primeros ocho meses del año, acumulando ya 20 meses consecutivos en terreno negativo.

Por ahora, no se observa un impulso de las exportaciones argentinas producto del fuerte salto en el tipo de cambio. Pese a ello, los analistas esperan que las cuentas del comercio exterior tiendan a balancearse de aquí a fin de año, aunque la esperada suba de las exportaciones no logrará recortar completamente el rojo comercial. Así, se proyecta que este año concluya con un déficit entre u$s 5000, y u$s 6000 millones, bastante menos que los u$s 8471 millones registrados en 2017.

La clave será la velocidad de la caída de la inflación Se descuenta que con la absorción de los pesos que presionan a la demanda y hoy buscan el dólar frenará precios

"Aun sin los efectos plenos del ajuste cambiario las exportaciones siguieron cayendo en agosto y muestran los efectos de los problemas de competitvidad. Cayeron medidas en dólares, y más cayeron en volúmenes o desestacionalizadas", aseguró Marcelo Elizondo, director general de la consultora DNI. Aclaró que "para que se corrija la tendencia, hay que esperar los efectos de la devaluacion en septiembre", sin embargo, advirtió que "para un resultado anual favorable en la balanza habrá que esperar a 2019".

Desde la consultora LCG sostuvieron que "los efectos adversos de la sequía no dan tregua, dado que las exportaciones totales del complejo sojero retrocedieron 31% interanual en agosto. El resto, crece al 11,8% interanual, aunque concentradas en sectores puntuales.".

Consultora Radar destaca, por su parte, que a pesar de la fuerte suba del tipo de cambio las importaciones tuvieron una caída leve. El informe atribuye esta situación a cierto "rezago en las decisiones de importación, la profundidad de la recesión y el precio de los combustibles".

Según el análisis de Radar la actividad económica "aún no encontró su piso", por lo que "es posible que la caída de la demanda se profundice en los próximos meses, empujando a las importaciones hacia abajo". Así, es esperable que la caída de las importaciones "sea más profunda en los próximos meses, ayudando a reducir el rojo externo", sostuvo la consultora.

La consultora ACM, en tanto, rescata la mejora de los términos de intercambio de los productos que produce y comercializa la Argentina en los últimos meses. "Se mantiene la tendencia positiva de términos de intercambio por octavo mes consecutivo", apunta el informe y aclara que "si hubieran prevalecido los precios de 2017 el déficit hubiera sido US$ 34.000 millones superior".