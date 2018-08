A pesar del salvataje, persisten las dudas sobre el financiamiento 2019

A pesar de que el Gobierno buscó llevar tranquilidad ayer al mercado con la novedad de que se adelantarán los desembolsos del Fondo Monetario Internacional a 2019, lo que da un colchón de liquidez potencial de u$s 29.000 millones el año próximo, la falta de detalles del programa financiero fue la causa principal que los analistas señalan a la hora de encontrar porque aún así avanzó la incertidumbre.

Lo que se conoce hasta ahora desde el Gobierno es lo que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó a inversores extranjeros en julio. En ese detalle, que supone la renovación total de las Letes en dólares en lo que queda de 2018 y todo 2019, las necesidades netas llegaban a u$s 8000 millones.

Luego desde el entorno del ministro contaron que redujeron ese número a u$s 7500 millones, por el efecto de la suba del dólar en agosto. Y ayer el ministro dijo que se iban a achicar.

No obstante, los números privados son muy diferentes entre sí, y quizá la razón por la que entre los analistas aún se desconfía de que el Gobierno tiene los fondos suficientes para afrontar 2019, aún en el escenario más complicado, en el que no se renueven los vencimientos.

De hecho, para algunos economistas con los u$s 29.000 millones disponibles por parte del FMI en 2019 anunciados ayer las necesidades están más que cubiertas. "Antes aún de que se conociera la novedad de hoy (por ayer), las necesidades de financiamiento me parecían bastante razonables, asequibles", sostuvo el economista Federico Muñoz. Y avanzó que "con el adelantamiento del FMI hay razones para estar bastante más tranquilo".

Según su visión, la corrida financiera ingresó en otra etapa. "Ya no pasa por el temor al roll over o a las necesidades de financiamiento del fisco; el mercado entró en una fase de mucha más desconfianza", calificó.

No obstante, identificó que desde el Gobierno no acertaron a la hora de transmitir el programa financiero al mercado de una manera esclarecedora. "No hay país en el mundo que tenga tres años de financiamiento adentro", aseguró.

También Federico Furiase, de EcoGo, describió que las necesidades netas de financiamiento son "súper manejables". Coincidió en que lo que faltó en el anuncio fueron los detalles del programa financiero. "Que después de los anuncios del presidente haya subido el dólar, el riesgo país, aún con el Banco Central vendiendo reservas; la verdad que se consumió una bala de plata que estaba quedando y deja en una situación muy vulnerable, muy complicado", escenificó.

De acuerdo con los números que maneja, la brecha financiera de dólares, suponiendo 50% de roll over de Letes en dólares y los desembolsos programados, (sin los adelantos anunciados ayer), está en u$s 7500 millones.

A esto agrega la brecha de pesos, que depende del supuesto que se haga, llega a u$s 12.000 millones por el déficit fiscal.

Por su parte, Jorge Neyro, de la consultora ACM dijo que con los u$s 17.000 millones adicionales a los previstos que vendrán desde el FMI en 2019, recién ahí estarían cubiertas las necesidades de dólares. En cambio, para la brecha en pesos identificó que faltarían u$s 20.000 millones, cifra que califica de "alcanzable si se tranquiliza todo".

Entre los supuestos que incluye asume financiamiento por parte de organismos internacionales y el FMI y el peor escenario en con las renovaciones, esto es, 0% de roll over de Letes.

Dujovne aseguró ayer que Las medidas que anunciaron "consisten en reducir la incertidumbre financiera para el año próximo" y que esperan que los desembolsos "van a despejar las dudas en los mercados".