A pesar del rechazo, el Gobierno se abroqueló para defender la suba

Mientras prosperan los recursos de amparo para frenar la compensación a las petroleras por la devaluación, las principales caras del Gobierno en el tema se abroquelaron para defender la Resolución 20 de la Secretaría de Energía, que ya fue cuestionada por la oposición e incluso por referentes de Cambiemos (ver página 2).

Ayer, en la inauguración del Metrobús Oeste, en Morón, el presidente Mauricio Macri expresó: "Sé que cuesta, estamos pasando un momento difícil, hay que ajustarse para llegar a fin de mes. Tenemos que confirmar que estamos convencidos de que tomamos el camino correcto: el de la verdad, el de la transparencia. Ahí se construye la Argentina".

"Da bronca que alguien pueda pensar que a uno le gusta aumentar o se encapriche con aumentar el precio de la energía. El aumento es porque es lo que vale", se había quejado con anterioridad el mandatario .

La decisión de compensar a las empresas por la devaluación generó críticas de todo el arco político. Técnicamente, los usuarios pagarán en 24 cuotas a partir de enero de 2019 la deuda que las distribuidoras contrajeron con las productoras de gas por haber contractualizado la comercialización a un tipo de cambio promedio en $ 20,345 para el período abril-septiembre. Esa deuda se calcula en $ 10.000 millones.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, por su parte aseguró ayer que el cobro extra que impulsa el Gobierno a los usuarios de gas "no es ilegal ni inconstitucional", al considerar que la medida -publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial- fue dictada dentro de los marcos regulatorios vigentes por leyes sancionadas por el Congreso.

"Es un marco regulatorio que está vigente y que se dictó durante la presidencia de Carlos Menem", apuntó el ministro en la Casa de Gobierno, al término de la reunión de gabinete. Garavano sostuvo que "todos los gobiernos mantuvieron" esa regulación, y aclaró que "sobre esta cuestión, en definitiva, se pronunciará la Justicia".

Para el secretario de Energía, Javier Iguacel, el cargo extra en las tarifas de gas "no era para una demanda judicial, pero me presentaré y que la Justicia decida". El ex director de Vialidad Nacional insistió con que es necesario "respetar los contratos con las empresas productoras".

"Está bien que los funcionarios estemos expuestos a dar explicaciones, pero todo lo que se hizo está dentro de la ley", enfatizó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre. "Si no se hacía de esta forma, en vez de 34,7%, el incremento hubiera sido de 200%", amplió.

Iguacel, además, explicó: "Buscamos resolver el problema respetando los contratos y teniendo en cuenta lo que le cuesta a la gente llegar a fin de mes. Para poder hacer esto, se dispusieron la 24 cuotas, que tienen un impacto más bajo que hacerlo de otra manera". También insistió con que "si no se respetan los contratos con las empresas productoras y se vuelve a la política de importar cada vez más, el que pagó $ 3000 de factura, hubiera pagado $ 6000 si era con gas de Bolivia y $ 9000 si era importado con barcos".

A criterio del secretario de Energía, "durante mucho tiempo no pagamos nada por la energía y ahora tenemos que pagar esto y nos da bronca. Pero la energía tiene un costo y si no lo pagamos ahora lo vamos a pagar en el futuro mucho más caro".

Por ese motivo, consideró: "Tenemos que acostumbrarnos a la realidad de lo que la energía cuesta, tiene este costo para la sociedad. También es entendible que exista la desconfianza de que un Gobierno no esté haciendo lo mejor posible para la gente sino para otro, y esto no es así. Estamos luchando para que haya energía abundante y limpia".