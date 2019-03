A pesar de la volatilidad, una misión oficial de los Estados Unidos explora oportunidades de negocios en el país

La semana próxima Buenos Aires recibirá a una delegación de hombres de negocios, entidades empresarias y funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos. Vendrán para participar de la Semana de Comercio e inversiones Estados Unidos-Argentina. El objetivo declarado es el de estrechar vínculos comerciales entre los dos países y, al mismo tiempo, evaluar oportunidades de inversión.

Sin embargo, la misión llega en medio de una campaña electoral que ya va tomando color y con la economía enviando señales confusas. De hecho, según pudo saber El Cronista, las mayores dudas de los inversores responden a los costos locales, las reglas de juego y la elevada inflación. Fuentes de la Embajada de Estados Unidos, no obstante, sostienen que la Argentina tiene un tremendo potencial y hay oportunidades de inversión.

Con la referencia del subsecretario Adjunto de Comercio norteamericano, Richard Steffens, y otros funcionarios del Departamento, serán unas 40 compañías que llegarán en misión comercial al Cono Sur. La mayoría, unas 30, son pymes que explorarán el mercado en sectores como seguridad aeroportuaria, tecnología, soluciones para el medio ambiente, alimentos refrigerados, informática o salud.

Además, llegarán representantes de ocho grandes compañías, que ya operan en el país, entre las que figuran GE Transportation, Progress Rail del Grupo Caterpillar, Siemens Corp, Swissport y Rapiscan, líder mundial en inspecciones de seguridad. Si bien el abanico es amplio, fuentes norteamericanas aseguran que el mayor interés está centrado en energía (renovables y no convencionales), infraestructura, logística y extracción de litio.

El lunes 25, en el Hoter Inter-Continental la conferencia sobre comercio regional, organizada por el Departamento de Comercio, con el apoyo de la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina (AmCham), la Cancillería y el Ministerio de Producción y Trabajo. Fuentes de la Embajada norteamericana recordaron que el enfoque de la misión es el Cono Sur, por esa razón también habrá reuniones en Chile, Uruguay y Paraguay.

La iniciativa continúa al buen diálogo entre ambas administraciones, tras los encuentros de los presidentes Macri y Trump en el marco de la Cumbre de G20 a fines de 2018 y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en los últimos meses.

Como parte de la misión, el Consejo Empresarial para el Entendimiento Internacional (BCIU, por su sigla en inglés) llegará con empresas orientadas al transporte, especialmente ferrocarriles y el sector aeroportuario. Desde la Cámara de Comercio de los EE.UU. arribarán empresarios con interés en la energía, que mantendrán reuniones el martes 26 y luego visitarán la provincia de Neuquén, atraídos por el potencial de Vaca Muerta.

No será lo único en materia energética. El 27 de marzo habrá un encuentro del Institute of the Americas sobre oil & gas, mientras que el 28 será el turno del litio, un recurso a los inversionistas.