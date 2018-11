A pesar de la rebelión en el PJ, el Gobierno espera el aval del Senado

Aunque sigue la rebelión en el interbloque Argentina Federal, que preside Miguel Pichetto; el Gobierno mantiene su confianza en conseguir la semana próxima en el Senado el aval mayoritario al Presupuesto, justo antes de la reunión de los líderes del G20 en Buenos Aires. Ayer continuaron apareciendo voces peronistas en contra del proyecto, mientras el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reunía con Pichetto y con la gobernadora fueguina, Rosana Bertone, para asegurar votos.

Bertone fue una de las participantes en la reunión que la semana pasada hizo estallar la interna en Argentina Federal, cuando ella y otros siete gobernadores y vices le reclamaron a Pichetto por que mantenga la presión para conseguir la restitución del Fondo Federal Solidario, conocido como fondo sojero. Ayer, según la versión del Gobierno, el vínculo con la fueguina retomó tranquilidad.

Frigerio estuvo en el Senado acompañado del secretario de Vivienda, Iván Kerr. Ambos hablaron con Pichetto y Bertone sobre fondos para viviendas y planes Procrear de 2018 y 2019. Luego, el ministro continuó la reunión a solas con el jefe del interbloque, aseguraron sus voceros. Tras el encuentro, cerca de Frigerio insistieron en asegurar que habrá entre 40 y 45 votos a favor del Presupuesto 2019 la semana próxima en el Senado. Y el mismo pronóstico arriesgaron para los proyectos que modifican el Impuesto a los Bienes Personales, los criterios para el ajuste de balances por inflación y el Consenso Fiscal.

Sin embargo, y a contramano de esas previsiones, se siguieron multiplicando ayer las voces peronistas en contra del Presupuesto. Al rechazo que habían expresado los senadores por Tucumán y Formosa, se sumó ayer el chaqueño Eduardo Aguilar, quien consideró "imposible" darle aval político al proyecto. "Vemos con mucha preocupación el proyecto, porque consolida la eliminación de fondos para las provincias", explicó. Aguilar habló con El Destape Radio, adonde subrayó: "Si no hay fondos compensatorios, no lo vamos a avalar este presupuesto".

El chaqueño no ocultó las asperezas que generó el proyecto al interior del peronismo. Aguilar cuestionó al gobernador de su provincia, Domingo Peppo, "porque ha militado la aprobación de este presupuesto"; y al jefe del bloque que integra, Pichetto, porque, dijo, no lo consultó respecto de la iniciativa. "La jefatura del bloque no me consultó mi opinión sobre el presupuesto, supongo que deben tener los votos. Hay provincias que pierden menos con este presupuesto, quizás los senadores patagónicos aporten los votos necesarios", definió.

Por caso, el neuquino Guillermo Pereyra ratificó hace varios días que apoyará la iniciativa, aun cuando en su rol de sindicalista (es secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa) es crítico del escenario económico. "No comparto el ajuste que hace el Gobierno en el Presupuesto, pero tampoco voy a decir que no porque no. Es un acuerdo que se hizo con el gobernador", argumentó ayer en la radio citada.

En ese contexto, San Luis puso ayer en duda su aporte para el quórum. Luego de que los diputados puntanos sorprendieran al ser la clave de la habilitación del debate en la Cámara baja, la senadora María Eugenia Catalfamo señaló en FM La Tribu que ella y su compañero de bancada Adolfo Rodríguez Saá aún no decidieron si darán quórum y que "hay un interés común" de no avalar el Presupuesto.