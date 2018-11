A la primera foto de acompañantes no llegó el único varón

De Borges a los Beatles, Villa Ocampo, la mítica casona donde vivió la escritora Victoria Ocampo -emplazada en San Isidro-, fue elegida esta vez para que las primeras damas de los líderes del G20 fueran agasajadas por la primera dama local, Juliana Awada. El gran ausente, el único varón de la foto, el enigmático Joachim Sauer, esposo de Angela Merkel, que se pierde gran parte de la jornada de hoy porque un problema técnico en su avión la obligará a aterrizar en tierra Austral a las 18 de la tarde.

La cocina con la que se sorprendieron a las mujeres de los hombres más importantes del mundo estuvo a cargo del versátil Francis Mallman.

La casona, que data de 1891 y recibió a las personalidades más destacadas del arte y la cultura local e internacional, es imponente y fue el marco ideal para agasajar a las damas. Y su soñado jardín con barrancas fue el marco perfecto para la foto de rigor.

La elegancia de las primeras damas, sin embargo, no encandilaron un detalle no menor. El único varón que debía estar para la foto mantiene parte de su enigma intacto. Joachim Sauer, el esposo de Angela Merkel, no pudo ser de la partida. Una falla técnica en el avión que los traía a la Argentina demoró su viaje y llegarán a Buenos Aires recién como para la gala de esta noche en el Colón.

Acompañaron a Juliana, la primera dama francesa, Brigitte Macron; la esposa del primer ministro canadiense, Sophie Trudeau, la del japonés, Akie Abe. Fueron de la partida también: Melania Trump; la brasileña Marcela Temer; y la china Peng Liyuan, entre otras.

¿Quién es Joachim Sauer?

Sauer, de 69 años, es profesor de química cuántica en la Universidad Humboldt de Berlín.

Es la misma universidad donde estudió química de 1967 a 1972 y donde recibió un doctorado en química en 1974.

Fue investigador en esa misma casa de estudios hasta 1977, cuando se unió al Instituto Central de Fisicoquímica en Berlín, uno de los principales institutos científicos de la antigua Alemania oriental (República Democrática Alemana).

Casado en segundas nupcias con Merkel, tiene dos hijos de su matrimonio anterior.

Lo que se sabe es que Sauer conoció a Merkel -quien también tiene un doctorado en química y en su día trabajó en investigación de química cuántica- en 1981.

Después de que el primer matrimonio de Merkel concluyó en divorcio en 1982 comenzaron a vivir juntos y se casaron en 1998.