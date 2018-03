A la espera de una definición sobre la continuidad de Bonadio, Kicillof declara hoy por dólar futuro

La Cámara Federal porteña resolvía entre anoche si aparta o confirma al juez Claudio Bonadio en la causa por la venta de dólar futuro, por la que está citada a declaración indagatoria para mañana la ex presidenta Cristina Kirchner y en la cual hoy debe presentase el ex ministro de Economía Axel Kicillof.

Con la expectativa del viaje de la ex jefa de Estado a Buenos Aires tras cuatro meses de ausencia pública, la Sala II de la Cámara Federal, a cargo Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah comenzó a analizar ayer el recurso presentado por uno de los imputados en el caso. De resolver su apartamiento quedaría por ahora en la nada la indagatoria de Cristina y se desactivaría el fuerte operativo programado en los tribunales para recibirla en medio de anunciadas manifestaciones de apoyo. Y sería la segunda vez que Bonadio es retirado de una causa contra Cristina Fernández, ya que antes tuvo un forzado alejamiento de Hotesur.

Se espera que la decisión del tribunal se conozca hoy, cuando Bonadio escuche en indagatoria al actual diputado nacional Axel Kicillof. El juez investiga si la ex presidenta y los demás imputados cometieron el delito de "defraudación contra la administración pública" con los contratos de futuro del dólar que el BCRA hizo en 2015 vendiendo, sobre todo, a bancos y grandes empresas.

Pero el juez podría ser apartado de la investigación que salpica a la ex presidente si prospera la aspiración de algunos de los imputados. Por lo pronto, ayer los jueces escucharon los argumentos de la defensa del director del Banco Central Pedro Biscay, coimputado con la ex presidenta, quien pidió el apartamento del magistrado por supuestas "falta de imparcialidad" y "actividad arbitraria".

En una audiencia ante los jueces, el abogado Alejandro Rúa consideró que el magistrado incurrió en "denegatorias a producir prueba, permitirnos acceder al expediente y presentar un descargo formal que tenía preparado y tuve que entregarlo a la Cámara Federal". "Esta investigación no tiene ningún fundamento y es una clara persecución política", proclamó Biscay, uno de los tres directores del BCRA que permanecen en la cúpula y fueron nombrados durante el kirchnerismo.