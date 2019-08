A la espera de mayor demanda china, la soja en Rosario subió 1%

La fuerte devaluación del yuan y el pedido de China para que sus empresas estatales dejen de comprar granos en Estados Unidos impactaron de lleno en el mercado de las materias primas. La soja fue el producto que más volatilidad presentó durante toda la jornada, en la que empezó tocando mínimos en un mes, para terminar levemente en positivo a partir de los datos climáticos que afectan a la campaña en el país norteamericano.

Los futuros en Chicago tocaron u$s 304 la tonelada en el primer tramo de las operaciones, un nuevo piso para los últimos treinta días de operación. Sin embargo, cerraron en u$s 309 la tonelada, al igual que el viernes. No obstante, las posiciones más lejanas, las que marcan de abril 2020 en adelante, terminaron hacia abajo. A nivel local, y como sucedió en otras oportunidades de la escalada de la guerra comercial, la soja se movió en positivo. En la Bolsa de Comercio de Rosario hubo mucha actividad en el mercado disponible, donde terminó en $ 10.600 la tonelada, 400 pesos más que en el cierre previo.

Las posiciones para los próximos meses también mejoraron en un promedio de 1%. Los contratos a noviembre en el Matba-Rofex subieron hasta u$s 244 la tonelada. Ese mes, habitualmente ingresa la cosecha de soja norteamericana. La mejora en las cotizaciones locales indica interés por hacerse de la mercadería y resguardarse por si la guerra comercial se intensifica y los chinos vuelcan más su demanda en Sudamericana.

En ese sentido, las primas de la soja local sobre la posición Sep 19 en Chicago subieron ayer hasta 70 centavos de dólar. Fue más que lo que crecieron las primas en Brasil, donde hay un saldo exportable acotado como para abastecer la demanda de China en los próximos meses. Ya comercializó 52 millones de toneladas hasta julio, con lo que estaría en condiciones de ofrecer otras 16 millones de toneladas hasta diciembre.

Restan 25 millones de toneladas por ingresar al circuito comercial

En tiempos de incertidumbre electoral y con precios más bajos que el año pasado por efecto de una mayor producción local, la guerra comercial y la demanda china acotada por la fiebre porcina africana, la comercialización de la cosecha de soja se mantiene en sintonía con lo que fue el ciclo 2017/18, de similar volumen y valores internacionales.

De acuerdo con las declaraciones de compras de las cerealeras, hasta julio, los negocios con soja ascendieron a poco más de 29,8 millones de toneladas, aunque solo se habían cerrado con precio o valor a fijar 20,9 millones de toneladas. El volumen reportado representa casi el 54% de la cosecha de soja lograda, que para el Gobierno ascendió a 55,3 millones de toneladas.

Así quedarían por ingresar al circuito comercial algo menos de 25,5 millones de toneladas.

El volumen comercializado corresponde en 22,2 millones de toneladas adquiridas por la industria procesadora (para el crushing de aceite, harina y/o biodiesel), mientras la exportación reportó compras por algo más de 7,6 millones de toneladas. En las oficinas oficiales creen que las ventas de soja sin procesar pueden llegar este año a las 9 millones y las 11 millones de toneladas, mientras la harina seguirá siendo la reina.