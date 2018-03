A horas de la declaración de Cristina, el Presidente pidió que no haya impunidad

El presidente Mauricio Macri abogó ayer por "una Argentina donde no haya impunidad" y en la que "todos progresemos por nuestro esfuerzo", a dos días de que su antecesora en el cargo, Cristina Kirchner, declare ante la Justicia en el marco de la causa que investiga una supuesta defraudación a través de la venta de dólar futuro.

Al lanzar una red de espacios de primera infancia, para chicos de 45 días a 3 años, en San Martín, Macri batió maracas junto a niños y se mostró con el actual intendente Gabriel Katopodis (FpV). Pero luego, en pleno discurso, el Presidente se las ingenió para apuntar contra la impunidad, el mismo día que Cristina Kirchner aterriza en Buenos Aires para declarar en Comodoro Py.

"Eduquemos a nuestros chicos, a trabajar (sic), a respetar al otro, a respetar la ley, en una Argentina donde no haya impunidad, donde todos progresemos realmente a partir de nuestro esfuerzo personal", planteó Macri y la mayoría de los medios relacionaron su declaración con la situación judicial de la ex mandataria.

En el Gobierno evitan opinar si les conviene o no que termine presa la ex presidenta. "Si logramos la recuperación económica y mantenemos los buenos niveles de aceptación de hoy, no nos puede perjudicar un procesamiento judicial de la ex presidenta", advierten.

Por otro lado, en la Casa Rosada buscan minimizar la movilización del kirchnerismo de este miércoles, cuando Cristina declare en Comodoro Py. Ante la consulta de si ese acto será una muestra de poder de la ex mandataria, respondieron que "una muestra de poder hubiera sido que no vaya a declarar".

Papeles de Panamá

Macri reclamó impunidad y atrapó el foco mediático, el mismo día que el juez Sebastián Casanello comenzaba a tomar declaraciones para definir si el Presidente "omitió maliciosamente" una sociedad offshore en su declaración jurada. El mandatario no quiso hablar de esa polémica y al finalizar el acto en San Martín, evitó el contacto con la prensa.Macri quiso cerrar la polémica el último jueves cuando anunció que pedirá una acción declarativa de certeza al Juzgado Civil, a la que ya le empezó a enviar información. Los abogados Fabián Rodríguez Simón y Felipe Llerena buscarán demostrar a la Justicia que el Presidente nunca asumió como director de Fleg Trading Ltd (la sociedad offshore que fundó el padre del mandatario) ni que percibió honorarios como director.En paralelo, en la Justicia Penal avanzó la imputación contra Macri por supuesta "omisión maliciosa" de la firma en su declaración jurada. El juez Sebastián Casanello tomó declaración al periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, quien reveló el escándalo de los "Papeles de Panamá" y ayer mencionó otra sociedad llamada "Macri Group" sobre la cual aclaró que "hasta ahora" no se halló vinculación con el mandatario.Mientras tanto, Macri buscará mostrarse al márgen de esta puja judicial. Junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, hoy presentará en Quilmes un plan de obras públicas que ronda los $100.000 millones para la provincia de Buenos Aires y que incluye autopistas, rutas, cloacas, agua potable y metrobuses.