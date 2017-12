A dos días de elegir presidente, no hay un candidato para la UCR

"Nadie quiere ser", resumen en las sobremesas de la UCR. El radicalismo, otrora un espacio cuya principal actividad era en internismo, como aliado en el poder del PRO en Cambiemos resulta que no tiene hoy un aspirante a presidir su comité nacional. Pasado mañana, de no modificarse a último minuto el cronograma electoral en marcha, 98 delegados correligionarios deberán ungir al sucesor del santafecino José Corral.

Fue Gerardo Morales el domingo (en una entrevista realizada días antes), ex jefe partidario durante la era K y actual gobernador de Jujuy, quien sacudió el tablero entrevistado en Clarín. "Manejamos la posibilidad de Mario Negri", afirmó. Hasta ese momento, era para muchos el posible tercero en discordia, si bien rechazó una postulación hace meses en reclamo de un titular sin responsabilidades ejecutivas.

Con menor reverberancia actual de críticas dentro y fuera del país por la situación procesal de Milagro Sala, el jujeño se bajó del podio de candidatos. Salvo, algunos no dan puntada sin hilo y otros no dejan de sospechar, que la autoexclusión sea parte de una estrategia de búsqueda de Operativo Clamor.

Sucede que Negri no quiere. Eso dicen que jura el reelecto (a pesar de los palos internos que le pusieron en sus ruedas) jefe del bloque de la UCR de Diputados y del interbloque de Cambiemos. Además, el cordobés multitarea, que acaba de sumar un nuevo cargo en el Consejo de la Magistratura, sueña con ser gobernador mediterráneo en 2019. "No tiene que ser alguien que use el partido para llevar agua a su molino", recitan como uno de los requisitos.

Tampoco quiere Ernesto Sanz, el otro integrante del doble comando radical de la última década junto a Morales. Alejado de la política (pública), el mendocino es uno de los más asiduos visitantes del despacho presidencial de Mauricio Macri. "No quiere volver", afirman quienes han hablado con él.

En el medio de búsqueda de una figura de "consenso", la otra socia de Cambiemos, Elisa Carrió, denunció la mancomunión del histórico monje negro radical Enrique "Coti" Nosiglia con el xeneize amigo presidencial Daniel Angelici en la interna del radicalismo porteño.

En base a la experiencia Corral, intendente de Santa Fe, los correligionarios buscan un conductor "con más tiempo para dedicarle al partido". El Plan B lo encabeza José Cano, que (casualidad) dejó el Plan B(elgrano) para asumir una banca en la Cámara baja. El histórico Federico "Fredi" Storani viene recorriendo los comités de todo el país autopostulándose. "Debería ser una cara joven, acorde a estos tiempos", lo bajan los que apuestan por el tucumano, olvidando que viene de dos derrotas seguidas en su Tucumán.

Otro requisito "excluyente", sería mantener un aceitado vínculo con el PRO, para mantener el status quo de la alianza oficialista Cambiemos. "Hay correligionarios más cómodos en la oposición que siendo Gobierno", chicanean. Si hablamos de tiempo de sobra, se asuma Ricardo Colombi, tres veces gobernador de Corrientes, que este 10D acaba de dejar el poder en manos de Gustavo Valdes, quien a su vez fue reemplazado en el Consejo de la Magistratura por Negri. Porque todo tiene que ver con todo, como decía Pancho Ibáñez.