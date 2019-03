A días del cuarto desembolso del FMI, Lagarde elogió el "programa de reformas"

"Fue una reunión política, protocolar", definieron en el entorno del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al encuentro que el funcionario mantuvo hoy por la tarde, durante 45 minutos y en Washington, con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y con el número dos del organismo, David Lipton.

Si bien desde que se conoció el viernes pasado que Dujovne visitaría a Lagarde los rumores crecieron, fuentes cercanas al ministro aseguraron que en la reunión no se discutieron cuestiones técnicas, como cuánto dólares venderá el Tesoro ni cómo lo hará, como tampoco las bandas de flotación, por ejemplo. "Esos detalles se conocerán en el staff report", afirmaron.

De hecho, antes de que termine marzo está previsto que el Directorio Ejecutivo del FMI, liderado por Lagarde, se reuna para aprobar la tercera revisión del préstamo stand-by a la Argentina y se liberen los casi u$s 11.000 millones para el país. No obstante, aún no hay fecha fijada.

Cuando eso ocurra, se conocerá la letra chica de lo acordado entre las partes técnicas: esto es, lo que la comitiva liderada por el italiano Roberto Cardarelli y los funcionarios del Ministerio de Hacienda y del Banco Central.

Respaldo de Lagarde

Luego del encuentro de hoy, voceros del FMI dijeron que Lagarde y Dujovne "conversaron sobre los recientes desarrollos económicos y perspectivas para la Argentina".

Una vez más, Lagarde "elogió a las autoridades por sus esfuerzos para promover su plan de estabilización económica y brindar protección social a los pobres y vulnerables".

En ese sentido, dijeron que "la implementación sólida y continua del programa de reformas de las autoridades será crucial para sentar las bases de una economía estable y un crecimiento sostenible".

Dujovne mostró optimismo con que el piso de la recesión se tocó entre noviembre y diciembre y que ven en el Gobierno "una dinámina económica más positiva para lo que queda del año".

Antes del encuentro con Lagarde, Dujovne almorzó con Luis Alberto Moreno, del Banco Interamericano de Desarrollo, y se reunió con el secretario del Tesoro del Gobierno de Donald Trump, Steven Mnuchin.