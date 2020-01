Economía y política Sábado 18 de Enero de 2020

A cinco años de su muerte, cientos de personas homenajearon a Nisman

Bajo la consigna "No fue suicidio, fue magnicidio" de la convocatoria participó su madre Sara Garfunkel, y dirigentes de la oposición como Hernán Lombardi, Patricia Bullrich y Waldo Wolff. No asistió, en cambio, Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa del fiscal.