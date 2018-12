A Unicef, la pobreza le da mucho más alta que al Gobierno

Al considerar seis dimensiones de vulnerabilidad, Unicef con un grupo de investigadores llegó a la conclusión de que el 38% de la población es pobre al primer semestre del año. En tanto, el 48% de los niños, niñas y adolescentes sufren este flagelo.

Se trata de 17 millones de personas de la población total y 6,3 millones de menores de 18 años.

Este indicador de pobreza multidimensional se basa en la encuesta permanente de hogares del INDEC, y considera las dimensiones que vulneran los derechos de la infancia y adolescencia: educación, protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua segura y un hábitat seguro.

Los valores son más altos que los que muestra el INDEC, que solo mide la pobreza por ingresos y se resiste a sintetizar la pobreza multidimensional.

Al primer semestre, la pobreza monetaria alcanzó al 27% de la población total, unas 12 millones de personas. Pero recayó especialmente en los niños, niñas y adolescentes (42% o 5,5 millones de personas).

Al integrar ambos métodos, el estudio concluyó que 16,3% de la población es pobre, o 7,2 millones de personas.

Y que el 26,9% de los menores de 18 años es pobre, o 3,5 millones de personas.

Significa que del total de pobres, casi la mitad son niños, niñas y adolescentes.

Y los indicadores son más altos donde el jefe de hogar tiene bajos niveles educativos y empleos informales e inestabilidad de desempleado.

En tanto, si bien se observa una caída de los indicadores monetarios y no monetarios desde 2006, todavía no muestran el aumento de la inflación producto de la devaluación. Lo que derivará en una medición más alta para el segundo semestre.

"Está metodología multidimensional permite identificar un conjunto de niños, niñas y adolescentes que no son pobres por ingresos, pero experimentan al menos una privación en aspectos no monetarios y que representan casi 3 millones de chicos que ,si no se midiera de esta manera, quedarían invisibilizados", dijo Sebastián Waigrais, especialista en Inclusión Social de UNICEF Argentina.

Se debe a que los programas de transferencias, como la AUH, alivia la pobreza por ingresos pero no el resto de las dimensiones.

Unicef presentó el indicador al Gobierno para hacerlo oficial y pueda implementar políticas de reducción de la pobreza multidimensional, de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU que se propone reducir al menos a la mitad la pobreza para 2030.

Junto con UNICEF colaboraron el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo económico de la Universidad de Salta, la Universidad General Sarmiento y la organización Equidad para la Infancia.