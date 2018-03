A Garavano le preguntaron por Angelici: “No tengo una opinión formada, soy hincha de Ferro”

En medio de los fuertes cruces entre la diputada Elisa Carrió y el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, el Gobierno Nacional buscó despegarse de las denuncias.

Ayer, Lilita declaró ante la Justicia y acusó al dirigente de ser un operador judicial del gobierno. Angelici contaatacó con un advertencia de que denunciará a la diputada si ésta no deja de atacarlo.

Hoy el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, evitó meterse en la disputa, que incluye los reclamos de Carrió, dirigente central en Cambiemos y aliada cada vez más crítica de Macri. En diálogo con radio Voterix dijo que se trata de “una discusión política que debe resolverse entre ellos”.

Con claros ánimos de no profundizar en el tema, Garavano se limitó a apuntar que “el término operador tiene que ver hoy con incidir en determinadas causas concretas” y asegurar que “el gobierno anterior hizo mucho, pero la política de este gobierno es no hacerlo y dejar que los jueces tengan independencia y tomen sus decisiones”.

Y cuando le pidieron su opinión sobre Angelici, Garavano fue muy claro y dijo que “es el presidente de Boca Juniors y evidentemente tiene una relación con el presidente de la Nación”.

“No tengo una opinión formada, además soy hincha de Ferro y en los clubes masivos no me involucro”, remató.