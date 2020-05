A 72 horas del cierre, toma forma una nueva extensión de 10 días para el canje

La tercera ventana de negociaciones para cerrar el canje de 21 bonos por u$s 66.238 millones vencerá el martes 2 de junio, plazo para el que a partir de esta tarde faltarán 72 horas hábiles. Ese tiempo es el que le piden habitualmente los bancos custodio a sus clientes para que definan si aceptan o no la oferta del Gobierno, por lo que sin una nueva propuesta oficial sobre la mesa luce casi imposible que los acreedores de bonos argentinos ingresen a la reestructuración. "Nadie que no haya entrado originalmente va a hacerlo ahora bajo las mismas condiciones", cuentan entendidos.

En el primer deadline del canje, el pasado 8 de mayo, las Cámaras Compensadoras y Agentes de Custodia habían definido al 5 de mayo (72 horas antes) como la fecha límite para asegurar el correcto procesamiento de las órdenes, recordó Andrés Vilella Weisz, director de Estrategia de Cono Sur Investments.

Así las cosas, de no surgir en lo inmediato una enmienda a la oferta ya presentada ante la Security Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos en abril, desde hoy tomará forma una nueva extensión de las negociaciones y se difuminará la fecha de cierre.

Entonces, el Gobierno deberá ampliar el lunes o martes, otra vez, los plazos para conversar de buena fe con los bonistas y evitar que pidan la aceleración de los pagos, un mecanismo al que están habilitados desde el primer día en el que la Argentina cayó formalmente en default.

Desde el viernes pasado los acercamientos entre el equipo del Ministerio de Economía y los fondos de inversión agrupados en tres grandes comités se intensificaron y hay reuniones "por todas las formas posibles y a todo horario" para no dilatar más el canje, según cuentan fuentes oficiales. El acuerdo de confidencialidad (NDA) que firmaron ambas partes desembocará en el anuncio de un acuerdo o en el pedido de aceleración de pagos de la deuda en default, pero mientras mantienen un cauto y obligado silencio.

Por el momento, los términos técnicos vigentes ponen a la Argentina con una oferta de u$s 40 por cada u$s 100 de valor nominal a una tasa de descuento (exit yield) de 10% para los nuevos bonos o u$s 37,5 a una tasa de salida del 12%, mientras que las contrapropuestas de los tres grandes grupos de acreedores tenían un piso de u$s 58.

El valor al que habría fumata blanca para los bonistas podría rebajarse hasta u$s 53, mientras que el Gobierno no quiere pagar más de u$s 48 y mantener una quita mayor al 50%, con un combo en el que se eliminen las quitas de capital, un menor plazo de gracia y la capitalización corrida de los intereses o un pago simbólico previo. Fuentes del mercado señalan que el ministro de Economía, Martín Guzmán, ya se extendió hasta u$s 45.

Mientras tanto, los bancos colocadores de la deuda en reestructuración, HSBC y Bank of America (BofA), empezaron a reclutar a los poseedores de bonos que no están agrupados en los tres grandes clubes de acreedores. Estos acreedores pequeños y no tan pequeños pero con pocas tenencias individuales son más de la mitad en términos absolutos pero tienen menor poder de lobby por separado. Un caso paradigmático es el de Templeton: tiene cerca de u$s 2500 millones en estas series.