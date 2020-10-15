El Cronista
Economía y política Jueves 15 de Octubre de 2020
56° Coloquio de IDEA: ¿qué país queremos ser?
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|76,2500
|82,2500
|DÓLAR BLUE
|0,6024
|163,0000
|167,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|5,8634
|-
|165,4275
|EURO
|0,0470
|90,9373
|90,9568
|REAL
|0,0491
|13,8382
|13,8450
|BITCOIN
|-0,1879
|11.405,0000
|11.406,5100
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,6342
|29,7500
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-1,8182
|27,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-1,7544
|28,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|28,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|90,00
|90,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|4,3210
|1,69
|1,62
|DISC USD NY
|0,0000
|61,10
|61,10
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|2,8280
|45.994,7300
|BOVESPA
|0,8400
|98.502,8200
|DOW JONES
|-0,5800
|28.679,8100
|S&P 500 INDEX
|-0,6623
|3.511,9300
|NASDAQ
|-0,8000
|11.863,8960
|FTSE 100
|1,1000
|7.273,4700
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|1,2452
|388,3810
|383,6043
|TRIGO CHICAGO
|0,5051
|219,3600
|218,2576
|MAIZ CHICAGO
|1,3419
|156,0961
|154,0293
|SOJA ROSARIO
|0,9524
|318,0000
|315,0000
|PETROLEO BRENT
|2,1673
|43,3700
|42,4500
|PETROLEO WTI
|2,1891
|41,0800
|40,2000
|ORO
|0,9743
|1.906,9000
|1.888,5000
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