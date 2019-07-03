No hay comentarios. Se el primero en comentar
Economía y política Miércoles 03 de Julio de 2019
2do Energy Summit, organizado por El Cronista y Apertura
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|41,2000
|43,2000
|DÓLAR BLUE
|0,1151
|43,3000
|43,5000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|1,1566
|-
|44,2217
|EURO
|0,1680
|47,5536
|47,5846
|REAL
|-0,1371
|10,9157
|10,9223
|BITCOIN
|4,9397
|11.357,9000
|11.363,8200
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|47,6875
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-5,6452
|58,5000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-5,5556
|59,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|51,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,9121
|65,1800
|TNA 7 DIAS
|0,1481
|47,3300
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|160,00
|160,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|22,9947
|2,30
|1,87
|DISC USD NY
|0,0000
|120,00
|120,00
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,0000
|41.793,1300
|BOVESPA
|0,0000
|100.605,1700
|DOW JONES
|0,0000
|26.786,6800
|S&P 500 INDEX
|0,0000
|2.973,0100
|NASDAQ
|0,0000
|8.109,0920
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,3709
|323,1609
|321,9668
|TRIGO CHICAGO
|0,8937
|186,6580
|185,0046
|MAIZ CHICAGO
|1,6929
|165,5445
|162,7887
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|228,0000
|228,0000
|PETROLEO BRENT
|0,9135
|62,9700
|62,4000
|PETROLEO WTI
|0,6400
|56,6100
|56,2500
|ORO
|1,0750
|1.419,7000
|1.404,6000