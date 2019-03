24 de marzo: qué dice el documento del EMVyJ que divide con los K

Partidos de izquierda, en particular los que integran el FIT; sindidatos combativos, centros de estudiantes dirigidos por la izquierda, comisiones internas de empresas que tributan al "clasismo", es decir opositores a las conducciones de los sindicatos tradicionales de origen peronista, y organismos de derechos humanos que no comulgan con el kirchnerismo, agrupados bajo el "Encuentro de Memoria Verdad y Justicia", volvieron a marchar hoy para conmemorar el inicio de la última dictadura militar y leyeron, en un acto diferenciado del de las agrupaciones que reivindican los tres gobiernos anteriores al de Mauricio Macri, un duro documento contra la administración actual y "sus cómplices".

A lo largo de todo el extenso texto, las organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia establecerán líneas de continuidad entre el gobierno actual y los anteriores de Néstor y Cristina en cuanto a medidas de todo orden que critican como reñidas con los derechos humanos.

"En estos años de lucha logramos anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida de Alfonsín, los indultos de Menem, reabrir las causas contra los genocidas y llevarlos al juicio y castigo. Condenamos a cientos de ellos. Miles de testimonios dan cuenta de esta historia. Construimos memoria en cada lugar de trabajo, de estudio, en cada barrio. Desde ya, este enorme movimiento por los derechos humanos, de tres generaciones luchando codo a codo, recibió golpes. La desaparición de Julio López en 2006, y el encubrimiento del Estado y el gobierno a la Bonaerense. Los juicios fragmentados que nos impuso el Poder Judicial, negándose a juzgar a todos los genocidas por los crímenes cometidos contra todos los compañeros y compañeras. Y la negación de la mayoría de la justicia a condenar a los represores por el crimen que cometieron: genocidio", dice el documento, que en otro advierte, explícitamente: "Seguimos aquí, sin bajar ninguna de nuestras banderas. Por eso desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia hemos denunciado al gobierno de los Kirchner, que nombró a Berni y a Milani. Que montó el Proyecto X de espionaje. Que bajó la edad de imputabilidad a 16 años. Que elevó el gatillo fácil a uno cada 28 horas, incluida la desaparición forzada seguida de muerte de Luciano Arruga. Que usó la Gendarmería para reprimir luchas populares. Y que aprobó la llamada “ley antiterrorista”.

El documento no ahorra dureza contra el gobierno actual: "Hoy venimos a denunciar que el gobierno de Macri, Cambiemos y su ministra Patricia “Bolsonaro” Bullrich es un cambio cualitativo en el ajuste, la entrega, la impunidad y la represión. Niega el genocidio, lentifica los juicios y quiso premiar a los genocidas con el 2x1, pero lo derrotamos en las calles. Este gobierno impulsa el beneficio de la prisión domiciliaria a casi 100 represores, incluido el Tigre Acosta. Devolvió privilegios a las FF.AA. y niega sus crímenes. Habilita a las fuerzas de seguridad para la represión interior, incluidos la dessaparicion seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel. Construye nuevos “enemigos internos”. Mantiene presas y presos políticos. Con su doctrina Chocobar autoriza a la policía a disparar por la espalda, subió el gatillo fácil a uno cada 21 horas y pretende bajar aún más la edad de imputabilidad. Se arma con picanas Táser y gases tóxicos. Asesinó a Rodolfo Orellana y Marcos Soria. Y reprime y judicializa más duramente las protestas sociales".

En otro tramo donde el documento no establece grandes diferenciaciones entre el presente y el pasado más reciente es el económico: "La política de Macri profundiza brutalmente los bajos salarios y jubilaciones, la flexibilización laboral, los despidos y suspensiones, los tarifazos de servicios públicos, el recorte de los planes sociales, el saqueo de las corporaciones y el endeudamiento externo y eterno, con su consecuencia de hambre y miseria. El gobierno anterior no rompió con el FMI y fue “pagador serial” de deuda ilegítima y fraudulenta. A su vez, Macri pactó un sometimiento total y ahora tenemos al Fondo instalado en las oficinas del Banco Central monitoreando el ajuste. Por eso decimos: ¡Fuera el FMI! ¡Anulación del acuerdo! ¡No pago de la deuda externa!"

La asimilación entre macristas y kirchneristas se da también en la dinámica política actual, no solo en la fotografía comparada de ambos gobiernos: "Pero Macri no hace esto solo. Como Cambiemos no tiene mayoría en el Congreso, pudo aprobar el Presupuesto 2019 de ajuste con votos de sectores del PJ, el massismo y otros. Y ese ajuste lo aplica no sólo con Vidal, Larreta y Cornejo, sino con ayuda de los gobernadores cómplices, que también ajustan y reprimen. Ahí está por ejemplo Urtubey en Salta, que reprime a los hermanos originarios. Ahí está Alicia Kirchner en Santa Cruz, aplicando el ajuste. Ahí está Manzur en Tucumán, que como Morales en Jujuy viola los derechos humanos de niñas violadas y embarazadas. Y hay otros gobernadores, oficialistas u “opositores”, que actúan igual contra el pueblo. Por eso este 24 de Marzo decimos: ¡No al ajuste y la represión de Macri, el FMI y los gobernadores cómplices!".

La cuestión de Venezuela fue uno de los puntos que no logró ser saldado, no sólo ante los K, sino también entre los distintos convocantes del Encuentro: "Ante la crisis en Venezuela, en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia conviven distintas posturas sobre Maduro: desde apoyo, hasta oposición frontal a su gobierno. Pero todas y todos defendemos el derecho de ese pueblo hermano a decidir su destino y nos une un mismo grito: ¡Fuera yanquis de Venezuela y de América Latina!".

La otra marcha, el otro acto

Como ocurre desde hace años, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras, se congregaron a partir de las 14 en Avenida de Mayo y 9 de Julio, en forma diferenciada al espacio del Encuentro. A su vez La Cámpora, junto a otras organizaciones kirchneristas, marcharon desde pasadas las 11.30, de la ex Escuela de la Armada (ESMA) a la Plaza de Mayo con la consigna "Paz, pan y trabajo son derechos humanos". La marcha fue encabezada por un grupo de jóvenes de distintas organizaciones kirchneristas con una bandera con la leyenda: "DDHH=Paz, Pan y Trabajo", y detrás se encontraban militantes de La Cámpora, Nuevo Encuentro y Kolina, entre otras agrupaciones afines a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La conmoración oficial

El gobierno de Mauricio Macri también se sumó, en sus términos, a la jornada que en todo el país conmemora el inicio del último golpe militar. Lo hizo mediante el anuncio de que el mes próximo el gobierno de Estados Unidos hará una nueva entrega de archivos desclasificados de la última dictadura “con importante documentación militar” que "serán fundamentales para que la Justicia pueda avanzar en causas del pasado, aún pendientes, de una de las épocas más oscuras de la historia argentina".

Fue el propio presidente Mauricio Macri, quien dio el aviso esta mañana a través de las redes sociales.

En todo el país

Las marchas y actividades alusivas al golpe de Estado que derrocó a la entonces vicepresidenta en ejercicio del Poder Ejecutivo, María Estela Martínez de Perón, también se realizaron en ciudades y pueblos del Interior, con el objetivo de recordar y reclamar justicia para los 30.000 desaparecidos por la última dictadura.

Mezclados en la multitud, se dejaron ver intendentes como Verónica Magario (La Matanza), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), así como el diputado del Frente para la Victoria Fernando Espinoza y el dirigente bonaerense Julián Domínguez.

Cristina Kirchner siguió el acontecimiento desde su departamento porteño de Recoleta y envió un mensaje vía Twitter para la ocasión, en el que comparó al macrismo con la dictadura militar. "Ayer y hoy: ajuste de salarios y jubilaciones, destrucción de la industria nacional, aumento de la pobreza, timba financiera y persecución a opositores políticos. Mismas políticas, mismos resultados", equiparó.

En la marcha del EMVJ estuvieron, entre otros dirigentes, Néstor Pitrola (Partido Obrero), Alejandro Bodart (MST) y Myriam Bregman (PTS).