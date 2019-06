22J: quiénes están confirmados y qué falta definir en el cierre de listas

El 22-J llegó y, como cada sábado de cierre de listas electorales, las novedades y las sorpresas pueden suceder hasta último momento. A diferencia de otros años, sin embargo, los lugares centrales de las nóminas en cada partido están definidos, tanto para la elección presidencial, como para las gobernaciones provinciales e intendencias municipales que restan definirse, e incluso en algunos casos para cargos legislativos.

Las Elecciones PASO del 11 de agosto, una vez más, serán simbólicas para los puestos más relevantes ya que no habrá internas. Además, desde lo económico su impacto es muy potente: $ 4200 millones es el costo de organizarlas.

Seis anotados en la carrera presidencial

La lista de precandidatos a Presidente que competirán en las primarias abarca a seis fórmulas que, de no mediar imprevistos hoy, serán oficializadas en la Justicia.

Por “Juntos Somos El Cambio”, tal como aparecerá la boleta en los cuartos oscuros, Mauricio Macri buscará su reelección presidencial con Miguel Ángel Pichetto como compañero y postulante a Vice. Senador nacional y alfil del kirchnerismo en la Cámara alta durante 12 años, Pichetto sorprendió con su irrupción dentro del macrismo.

La peronización de la fórmula oficial motivó una buena recepción en el sector financiero, con fuertes bajas en el riesgo país y una desaceleración del dólar, que esta semana retrocedió 1,20 en su cotización y perforó los $ 44.

Su aparición fue clave para contrarrestar el mismo efecto que había tenido a mediados de mayo la noticia de que el Frente de Todos –bautizado así el 12 de este mes- llevaría a la ex presidenta Cristina Kirchner como precandidata a vicepresidenta y a su ex jefe de Gabinete Alberto Fernández como postulante a presidente.

La tercera vía, finalmente, será representada por Consenso Federal, con Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey como precandidatos a presidente y vice, respectivamente.

Tras la desintegración de Alternativa Federal, por las salidas de Pichetto hacia el oficialismo y Sergio Massa al Frente de Todos, ellos fueron quienes quedaron al frente del espacio, que aspira a mediar entre las dos fórmulas que, parece, capitalizarán la mayor parte de los votos.

Nicolás del Caño, con Romina del Plá, serán los precandidatos de la coalición de izquierda FIT-Unidad, que se perfila como la cuarta fuerza más votada.

Las otras dos, cuya intención parece ser superar el 1,5% de los votos para poder competir en las generales del 27 de octubre, las integran José Luis Espert, el economista libertario, junto al periodista José Luis Rosales, y el militar y ex funcionario de Cambiemos, Juan José Gómez Centurión, con la militante “pro vida”, Paola Miers.

La atractiva disputa bonaerense

Con un padrón que supera el tercio de la población nacional, la provincia de Buenos Aires genera muchas expectativas en torno a sus comicios que no fueron desdoblados y se llevarán a cabo en las mismas fechas que las elecciones nacionales.

Ese punto es clave, ya que en territorio bonaerense habrá PASO y general, pero no ballottage, que se perfila como obligado a nivel nacional. Así, la gobernación y muchas intendencias pueden definirse apenas por un voto, lo que ha motivado la preocupación de la administración de María Eugenia Vidal a nivel provincial y de muchos jefes comunales.

Vidal, después de Macri la gran referencia del PRO, irá por la reelección como gobernadora otra vez acompañada por el radical Daniel Salvador en la fórmula.

Enfrente tendrán una fórmula que ha generado buenos números en los primeros relevamientos en que fueron medidos, como la que representan el ex ministro de Economía Axel Kicillof con la actual intendenta de La Matanza Verónica Magario, por el Frente de Todos.

El tercero se perfila para ser el hoy intendente de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca, por Consenso Federal, aunque sin compañero/a de fórmula definido. Cuarto se apunta la izquierda, con Cristian Castillo y Mercedes Trimarchi.

Massa y Ritondo, cabezas de lista

La otra gran puja bonaerense se dará en las nóminas de precandidatos a diputados nacionales. Finalmente, Sergio Massa desistió participar de la contienda presidencial e inscribió su Frente Renovador dentro del Frente de Todos. Liderará una lista que tendrá una mujer -a definir- como segunda, y a Máximo Kirchner como tercer postulante.

Del otro lado, el Gobierno jugará fuerte con el actual ministro de Seguridad provincial Cristian Ritondo como cabeza de la boleta que también tendrá nombres de outsiders de peso como María Luján Rey, madre de una de las víctimas de la Tragedia de Once, todavía en puesto a definir dentro de la nómina. El resto, por ahora, no está definido.

Margarita Stolbizer, en tanto, aparece como posible cabeza de lista de Consenso Federal entre los precandidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires.

Larreta, por la Re, y con Lousteau adentro

La Ciudad de Buenos Aires, gobernada por el PRO desde hace 12 años, tendrá una elección particular. Horacio Rodríguez Larreta irá por un segundo mandato, junto con Diego Santilli como compañero de fórmula, pero su principal adversario en 2015 no competirá en su contra. Martín Lousteau, que puso en peligro el triunfo del macrismo porteño hace cuatro años, irá como cabeza de lista de senadores nacionales por, precisamente, Juntos por el Cambio.

El rival de Larreta esta vez será Matías Lammens, el joven presidente de San Lorenzo, a quien Alberto Fernández convenció para competir por el Frente de Todos. Una mujer lo acompañará en su intento por ser jefe de Gobierno: se presume que será la periodista Gisela Marziotta, aunque se definirá a última hora. Mariano Recalde, candidato en 2015, esta vez buscará lograr una banca en el Senado, también por el Frente de Todos. El economista Matías Tombolini, en tanto, aparece como posible precandidato a jefe de Gobierno por Consenso Federal.

La definición en las provincias

Con la mayoría de las provincias ya habiendo elegido a sus gobernadores durante lo que va en 2019, además de Buenos Aires y la Ciudad, restan comicios en Chaco, Catamarca, Salta, Santa Cruz, La Rioja y Mendoza.

No obstante, lo más importante en las últimas horas, además de la definición de las cabezas de listas para diputados de cada distrito, resulta saber cuáles irán con lista corta o extendida, vinculándose o no a la elección presidencial. Los oficialismos en Córdoba, Neuquén, Río Negro y Misiones, son cuatro que ya definieron que no van a incluir en sus boletas a candidatos a presidente.