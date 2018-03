Arroyo Salgado: "Muchos dicen que la expresidente mandó matar a Nisman; yo no lo sé, tampoco lo descarto"

“Muchos dicen que la expresidente mandó a matar a Alberto Nisman”, fue la frase más fuerte del extenso diálogo que la jueza Sandra Arroyo Salgado mantuvo con el diario chileno El Mercurio. Durante la charla, la mujer se mantuvo firme en la idea de “homicidio”.

"No tenemos dudas, por lo que nos dijeron nuestros peritos y por todas las pruebas que hay en el expediente, de que Alberto Nisman fue víctima de un homicidio", sentenció Arroyo Salgado.

Para la jueza de San Isidro, lo que pasó "está íntimamente ligado a la denuncia que el ex fiscal presentó por la presunta existencia de un plan del gobierno anterior para encubrir la responsabilidad de los iraníes en el atentado terrorista que hace más de dos décadas sacudió al país".

La madre de las hijas del exfiscal a cargo de la investigación de la causa AMIA fue taxativa: "Muchos dicen ’esto fue una orden de la entonces Presidente, lo mandó matar’. Yo no lo sé, tampoco lo descarto. Yo soy juez, tengo que ser cuidadosa. Si no hay pruebas, no puedo entrar a responsabilizar a esa gente".

"Muchos dicen 'esto fue una orden de la entonces presidente, lo mandó matar", advirtió Arroyo Salgado, quien dijo no afirmar ni descartar ninguna hipótesis.

"Lo que afirmo son las cosas de las que no tengo dudas”, afirmó. Y agregó: “Si bien nunca dudé de que Alberto no se había suicidado, era mi convicción, y eso es algo subjetivo. Pero después lo tuve científicamente probado".

Para Arroyo Salgado, "todo esto está vinculado a servicios de inteligencia". Por último, agregó que “yo creo que esta muerte tuvo que ver con el año electoral. Su denuncia impactaba de lleno en ese momento en el gobierno que estaba vigente. Esa muerte fue como un mensaje para quienes pretendían investigar al poder. Fue un año de mucha maldad, de mucha perversidad‘.