El Gobierno propondrá a Miguel Gutiérrez, ex CEO de Telefónica, como nuevo presidente de YPF

El Gobierno nacional propondrá a Miguel Angel Gutiérrez, actual Director Titular de YPF y ex CEO de Telefónica, como nuevo Presidente del Directorio de la compañía, según informó hoy el ministro de Energía, Juan José Aranguren.



El funcionario confirmó a través de un comunicado de prensa que Miguel Galuccio "finalizará sus responsabilidades de presidente del Directorio, gerente General (CEO) y vicepresidente Ejecutivo de la Sociedad con fecha efectiva de la Asamblea General de Accionistas a celebrarse el próximo 30 de abril de 2016‘.

Gutiérrez ya es parte de la cúpula directiva de YPF. Como explicó El Cronista, en diciembre desembarcó junto a otros cuatro directores puestos por el macrismo, y desde su llegada a las Torres de Puerto Madero participó activamente en muchas de las decisiones punzantes que la empresa debió implementar en el año, como la aplicación de un plan preventivo de crisis. Además sigue de cerca todos los números de la petrolera: el ejecutivo también es uno de los tres integrantes que forman parte del nuevo Comité de Auditoría, junto con el ex secretario de Energía Daniel Montamat y Carlos Felices, ex presidente de Telecom y ex CFO de YPF.



Según el comunicado, el Estado propondrá que "se apruebe la separación de las funciones del presidente y del gerente General (CEO)" de acuerdo "a lo normado por el artículo 18 del Estatuto de la Sociedad‘.



El parte indicó que se impulsará esta medida ‘para asegurar un gobierno corporativo que esté alineado con las mejores prácticas internacionales y las recomendaciones de la OCDE‘.



El Ministerio de Energía informó que ‘se le ha encomendado al Directorio de la Sociedad que instruya al Comité de Nombramientos y Remuneraciones de YPF S.A. que comience un proceso de búsqueda nacional e internacional para cubrir la posición de Gerente General (CEO)‘

Asimismo señaló que ‘Galuccio se ha puesto a disposición de YPF S.A. para efectuar una transición ordenada de sus responsabilidades por el tiempo que sea requerido por la Sociedad‘.