Bonafini insultó a Macri y dijo que su Gobierno es "como una dictadura"

La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, calificó hoy de “cagón” al presidente Mauricio Macri y advirtió que “le agarró de nuevo lo de la costilla” para evitar participar en la Cumbre de la CELAC porque le “iban a preguntar cosas que no podía contestar”.

“No fue allá por miedo, porque es un cagón Macri, porque si iba a allá le iban a preguntar cosas que no podía contestar, por eso le agarró de nuevo lo de la costilla, es una costilla que solo responde a la derecha, para la izquierda la costilla de él no va”, declaró.

Bonafini se refirió así a la decisión de Macri de seguir el consejo médico de no viajar a Ecuador por la fisura que sufrió en una de sus costillas y en su reemplazo participará la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien se cruzará con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, cuyo gobierno fue cuestionado por su política de derechos humanos.

“Macri está muerto de miedo de gobernar, eso no me lo saca nadie de la cabeza, tiene un cagazo, le agarró lo de la costilla, le agarró cualquier cosa, pero no quiere gobernar. Tiene miedo porque no sabe, entonces deja que los demás hagan lo que quieran”, sostuvo.

Además, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo calificó al gobierno de Macri como “una dictadura” que “por primera vez en el mundo” fue elegida “por medio de los votos”.