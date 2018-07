relajar la Reforma Tributaria del año pasado.

"Hay un dogmatismo del Gobierno en no querer frenar la Reforma Tributaria", explicaron en otra provincia, ya que el Ejecutivo prefiere que el ajuste lo haga el Estado y no el sector privado. También en no querer discontinuar la baja programada de las retenciones a las exportaciones

La necesidad de aumentar el financiamiento para la ANSeS mediante la menor coparticipación del IVA se debe a que el gasto en jubilaciones crecerá en términos reales el año que viene porque se indexa con la inflación pasada, alcista, dado que los precios se aceleraron este año. Esa rigidez en el gasto social deja poco margen a la Nación para recortar el gasto.

En tanto, hay acuerdo entre Nación y provincias en que el peso del gasto en jubilaciones requerirá una reforma previsional. Pero hoy las provincias critican que el Estado se haya cargado con el programa de la Reparación Histórica, que pesa un 0,6% del PBI.

A partir de las reuniones que se suceden desde la semana pasada, se espera que en los primeros días de agosto las provincias lleven una contrapropuesta al Ejecutivo.

"Que primero se junten los gobernadores y se vea políticamente lo que se va a hacer. Acompañar a la Nación para que salga de los problemas implica un costo político para las provincias", agregó un funcionario.

El Ejecutivo también prevé un crecimiento del 2% del PBI, al que el campo aportará la mayor parte (1,5%), y una inflación del 17%. Estas previsiones macroeconómicas son endebles para las provincias, en un contexto de incertidumbre sobre la evolución de la actividad, la inflación y la estabilidad cambiaria.