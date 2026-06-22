La adjudicación activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos una vez firmado el contrato.

El consorcio formado por la belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus se impuso en una licitación internacional que convocó a tres oferentes.

El proceso fue largo y competitivo. Se abrieron tres sobres en distintas etapas, con evaluaciones técnicas y económicas rigurosas. La oferta ganadora fue calificada como la más conveniente en términos técnicos y económicos.

La concesión tendrá una duración de 25 años e implicará una inversión de u$s 15.000 millones, convirtiéndose en la mayor adjudicación bajo la administración de Javier Milei.

La hidrovía conecta el kilómetro 1238 del Río Paraná hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior.

Qué cambia para productores y exportadores

La adjudicación activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos una vez firmado el contrato, previsto dentro de los próximos 30 días desde la adjudicación formal. Se trata de una reducción directa que impacta sobre los fletes y tarifas que hoy afrontan los exportadores.

La Vía Navegable Troncal concentra alrededor de 60 terminales portuarias.

Las obras de profundización del canal permitirán que los barcos completen su carga en los puertos de origen, eliminando demoras y reduciendo costos operativos. Esto amplía la frontera productiva del país y potencia la competitividad de los sectores industrial y agropecuario.

La Vía Navegable Troncal concentra alrededor de 60 terminales portuarias y por ella transita aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas.

Los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones respaldaron el proceso y destacaron su transparencia.

La hidrovía conecta el kilómetro 1238 del Río Paraná hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior.

La nueva concesión también incluye obras de profundización, tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico, sumando una dimensión estratégica que excede lo puramente logístico.

El comunicado de las empresas ganadoras

Jan De Nul y Servimagnus anunciaron la conformación de Vía Navegable Argentina (VNA), la sociedad que tendrá a cargo el desarrollo del proyecto. Estimaron que generará trabajo directo e indirecto para más de 600 familias.

Wim Bosteels, apoderado de Jan De Nul , aseguró que reciben la adjudicación “con satisfacción, pero sobre todo con una profunda responsabilidad”. Destacó la importancia estratégica de la hidrovía para la competitividad argentina en las próximas décadas.