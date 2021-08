Ya arrancaron: Con tu DNI, chequeá si cobrás los $12.000 que entrega anses en agosto

Con el coronavirus instalado por completo en el mundo y sus respectivas restricciones para que los contagios no sigan incrementando las consecuencias se vieron plasmadas no solo en el sector sanitario sino que también en lo económico .

Es por eso que en la actualidad, sin el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ni el bono de $15.000, las distintas asistencias sociales que brinda el Gobierno toman cada vez más importancia, como la Tarjeta Alimentar, el beneficio para la compra exclusiva de alimentos .

DE QUÉ SE TRATA LA TARJETA ALIMENTAR

La Tarjeta Alimentar es una política complementaria que es parte del Plan Argentina Contra el Hambre ya que a través de un monto de dinero entregado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) sus beneficiarios van a poder comprar únicamente alimentos.

El objetivo principal, mediante dicha asistencia, es garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y a la alimentación saludable a todos los argentinos que se encuentren en una situación económica vulnerable.

QUIÉN PUEDE COBRAR LA TARJETA ALIMENTAR

Titulares de la Asignación Universal por Hijo/a con hijos/as de hasta 14 años inclusive.

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Quienes cobren Asignación Universal por Hijo/a por una persona con discapacidad sin límite de edad.

Madres con 7 hijos/as o más que perciben Pensiones No Contributivas, dicho grupo fue el último en ser integrado en la Tarjeta Alimentar y fue confirmado por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, a través de una entrevista televisiva.

"Finalmente tenemos el padrón de las madres con 7 hijos que son pensionadas con la PNC , y ahora en agosto las incorporaremos a la Tarjeta Alimentar", explicó el funcionario.

CUÁNTO COBRAN POR LA TARJETA ALIMENTAR

Quienes cobran la Asignación por Embarazo van a recibir $6000 mensuales.

mensuales. Quienes cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH) por un solo hijo también van a recibir $6000 por mes.

por mes. Los titulares de AUH por dos hijos van a recibir un monto de $9000 por mes.

por mes. Para los que tienen 3 hijos o más el total es de $12.000 por mes

por mes Los titulares de Pensiones No Contributivas con 7 hijos o más también van a recibir $12.000 mensuales.

CALENDARIO AGOSTO 2021: CUÁNDO COBRO

Todos los meses el monto fijado por dicho beneficio se cobra en el tercer viernes del mes para quienes tengan el plástico a su disposición, esto quiere decir que el viernes 20 de agosto es el primer pago.

Quienes no tengan el plástico , las fechas de pago se van a dar en la última semana del mes.

CÓMO ME INSCRIBO EN LA TARJETA ALIMENTAR

Como la Tarjeta Alimentar es para distintos grupos que forman parte de programas sociales, su implementación se da de manera automática con los datos que ya están disponibles en el sistema de ANSeS.

Si al titular le corresponde dicho beneficio, el organismo va a ser el encargado de notificarlo por los medios disponibles que tengan con su contacto (un llamado telefónico o un mensaje de texto).

QUÉ SE PUEDE COMPRAR CON EL DINERO QUE RECIBEN POR TARJETA ALIMENTAR

Como mencionamos anteriormente, la Tarjeta Alimentar está destinada exclusivamente a la compra de alimentos , de la misma no se puede comprar bebidas alcohólicas ni extraer dinero para efectuar otras compras.

A su vez, es importante recordar que no se puede ahorrar con el monto entregado , si el usuario no utilizó todo el dinero que se entregó en el mes no va a sumarse al monto del mes que le sigue.

QUÉ HACER SI PERDÍ O ME ROBARON LA TARJETA ALIMENTAR

Según lo que se explica en la página oficial del Gobierno, quienes hayan perdido el plástico en cuestión deben llamar al Banco en el cual tienen su cuenta.