Kreplak contra la vuelta a clases presenciales en CABA en agosto: "Todavía es peligroso"

Luego de que Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, anunciara que las clases presenciales se reanudarán en todos los colegios porteños de forma obligatoria en agosto según un esquema escalonado que permitirá la vuelta gradual a las aulas, abandonando el formato mixto actual, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se mostró contrario a la medida.

El funcionario bonaerense rechazó la presencialidad completa en la provincia de Buenos Aires ya que considera que "no es algo adecuado" para una población que, en general, no se ha inmunizado con la pauta completa de las vacunas contra el coronavirus.

"Reducir la distancia entre los niños teniendo uno al lado de otro en pupitres no me parece adecuado. Es más, me parece peligroso", indicó Kreplak en diálogo con Radio La Red. Y añadió que esas medidas de flexibilización "no se pueden tomar todavía" .

Además, el viceministro señaló: "Sabemos perfectamente bien que en lugares cerrados hay que mantener el distanciamiento. Esto es lo más importante, junto con la ventilación. Por supuesto: mientras más rápido lleguemos a la normalidad, mejor; pero excederse en esa velocidad (tiene como consecuencia) lo que le ha pasado a todos los países del mundo que lo han hecho, que han tenido rebrotes".

Estas declaraciones se dan en un marco en el que, según un reciente informe de Unicef Argentina, un millón de chicos todavía no tuvo ni un solo día de clases presenciales en 2021. Y un 22% de los jóvenes que abandonaron el colegio durante 2020 todavía no retomó su escolaridad.

CÓMO ES LA VUELTA A CLASES PRESENCIALES EN CABA

El plan de Larreta para que 700.000 chicos porteños vuelvan a las aulas de forma completa será manteniendo las "burbujas" pero cada una de estas representará una clase, mientras que previamente cada curso se separaba en 2 ó 3, lo que obliga a juntar más alumnos en un salón.

Esto se aplicará por etapas entre el miércoles 4 de agosto y el lunes 23, es decir, directamente después del receso por las vacaciones de invierno y las jornadas del 2 y el 3 para exámenes.

Al respecto, Kreplak aseveró que "seguramente habrá actividad escolar en todos lados" después de las vacaciones de invierno, pero que "no es necesario juntar a todos los chicos en un aula ya que es preferible mantener la distancia segura entre los alumnos".