Volvió Marcos Peña: qué piensa, siente y aconseja el hombre de mayor confianza de Mauricio Macri

Hace un año, más o menos, varios ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri recibieron un correo electrónico del ex jefe de Gabinete Marcos Peña en el que les pedía que reflejen sus experiencias personales durante la gestión, incluidas las críticas que tenían para hacerle a su tarea.



A partir del paper que empezó a circular entre ellos, "Un nuevo liderazgo para el siglo XXI", hoy sabemos que Peña eligió 50 de esas conversaciones como insumo para elaborar una reflexión acerca de los complejos desafíos de gobernar siempre, pero más que nada en estos tiempos de redes sociales, donde una nueva trama cultural impone la horizontalidad y la instantaneidad, entre tantas exigencias que se vienen gestando hace décadas, pero que la pandemia aceleró de manera irreversible.

El ex jefe de Gabinete, duramente criticado durante el mandato de Macri por liderar el ala "stalinista" del gobierno frente al ala "política", sorprende en el documento de 14 paginas hablando de "la dimensión personal de la política".

Reconoce que el trabajo "surge de una búsqueda personal" y confiesa que "decidí alejarme un poco para poder tomar perspectiva para procesar la experiencia vivida".

Otro dato que el mismo relata es que conto con la ayuda de Alberto Lederman, un experto consultado por varios empresarios, incluso por el propio ex presidente.

"Al principio organice la tarea escribiendo y repasando el proceso político que nos había llevado desde la creación de un partido vecinal hasta gobernar el país", cuenta. Pero "luego fui haciendo un trabajo mas personal, tratando de entender mejor lo que yo había sentido y vivido esos años. Quería evitar quedar atrapado en la intensidad de lo vivido como vi que muchas veces les pasaba a aquellos que pasaban por un cargo importante y quedaban como detenidos en esa experiencia".

El paper en cuestión fue elaborado en el marco del Center for Strategic and International Studies, con sede en Washington, y tiene 14 paginas. Habla de "la dimensión personal de la política" y desarrolla nueve dimensiones que, en opinión del ex funcionario, "creo se deben incorporar a la caja de herramientas de los líderes políticos": lo emocional (la salud mental); la necesidad de prepararse para el alto rendimiento físico; la presencia y la comunicacion; el contacto con la naturaleza; manejar la fama; el cuidadoso uso de lo digital; ampliar la mirada; construcción de equipos; pensar el largo plazo.

"El liderazgo debe ser mas humano, mas colaborativo, mas grupal, mas conectado con las emociones y, tambien, mas humilde, para poder ser eficaz", dice el ex jefe de Gabinete.