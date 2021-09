Vidal, contra el Gobierno: "No entienden que con plata no van a resolver los problemas, el Gobierno no escuchó nada"

Tras la derrota del Frente de Todos en las PASO ante Juntos por el Cambio , dirigentes de la oposición reforzaron su postura ante resultados alentadores que les permiten apuntar con expectativas positivas a las elecciones generales de noviembre.

Además, los referentes de JxC se hicieron eco de lo expresado por las urnas con fuertes críticas al Gobierno , siendo la candidata a diputada por CABA, María Eugenia Vidal, una de las opositoras más punzantes.

En este marco, la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri volvió a disparar contra el Gobierno este sábado por la mañana en diálogo con Radio Mitre, donde consideró que el oficialismo "sigue sin hacerse cargo de los problemas".

"En las urnas le pidieron (al Gobierno) un cambio de rumbo y lo que hizo fue volver a lo peor de su pasado" , manifestó Vidal en referencia al recambio ministerial que el Gobierno aplicó esta semana con referentes peronistas históricos como Julián Dominguez a la cabeza de Agricultura en reemplazo de Luis Basterra o el polémico Aníbal Fernández desplazando a Sabina Frederic en el Ministerio de Seguridad.

"Pusieron un jefe de Gabinete (Juan Manzur) que fue acusado de ocultar estadísticas de mortalidad infantil , pusieron un ministro de Seguridad que dijo que la inseguridad era una sensación y que teníamos menos pobres que Alemania , pusieron un Canciller (el ex jefe de Gabinete Santiago Cafiero) sin ninguna experiencia en política internacional ".

"Esa fue la respuesta del Gobierno al pedido de cambio de rumbo de los argentinos", explotó la referente de la oposición en cuanto a los cambios en el Gabinete de Alberto Fernández.

Además, Vidal apuntó contra las medidas para "aliviar el bolsillo" de la sociedad que el Gobierno se aprestó a impulsar -tal como la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias- con la mira puesta en revertir los resultados de cara a las elecciones generales de noviembre: "Siguen los parches y manotazos de ahogados, no entienden que con plata no van a resolver los problemas, el Gobierno no escuchó nada" .

"Cuando la gente quiere cambiar, cambia, si creen que con un par de zapatillas o una heladera van a comprar su dignidad, no solo la subestiman sino que no la conocen ", aseguró la ex funcionaria.

También insinuó que las flexibilizaciones de las medidas sanitarias ante la pandemia del Covid-19 anunciadas este martes por Manzur y la titular de la cartera de Salud, Carla Vizzotti, se basan más en razones políticas que epidemiológicas .

Así se expresó Vidal al respecto: "el Gobierno sigue sin entender lo grave que pasó el último año y medio, cómo se metieron en nuestras casas, cómo impidieron que muchos argentinos no pudieran trabajar, como afectaron a todos, y siguen con las improvisaciones que nos pueden poner en riesgo , porque pasamos de tener que hacer filas distanciados para votar, y a la semana abrimos los boliches, podemos ir a ver fútbol y nos podemos sacar los barbijos , todo eso la sensación que da es de improvisación y hasta miedo de en qué manos estamos"

"Los mismos que militaban las escuelas cerradas y le decían asesino al gobierno de la Ciudad por abrir las escuelas en febrero son los que ahora abren las escuelas compulsivamente y hasta los sábados ", remarcó Vidal recordando la puja entre la opositora Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno por el cierre de las escuelas al inicio del ciclo lectivo 2021.

Por otro lado, se refirió a la crisis política interna que sufrió el Gobierno la semana pasada luego de su derrota electoral y del rol de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el oficialismo: " Alberto Fernández es presidente porque Cristina Kirchner lo decidió . Y Axel Kicillof es gobernador porque Cristina lo decidió. Así que ahora ella no puede desentenderse de lo que hace el Gobierno ", consideró Vidal haciendo referencia a la polémica carta que la presidenta del Senado publicó en sus redes sociales.

Finalmente, la candidata a la Cámara Baja por la Ciudad de Buenos Aires se refirió al armado de listas de cara a noviembre junto a Ricardo López Murphy, con quién compitió en la interna de Juntos por el Cambio en las PASO. Y reveló que considera "un honor enorme" trabajar con el economista y que este integre su lista, la cual encabezará ella misma luego de obtener la mayor cantidad de votos dentro de la interna triple.