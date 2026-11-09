En esta noticia Relación quebrada y un patrón de exclusión que se repite

Victoria Villarruel confirmó este lunes que no recibió invitación para la misa que el papa León XIV ofició en el Monumento a los Españoles, en Palermo, una celebración que reunió a unos 2,5 millones de personas sobre la avenida del Libertador.

A través de su cuenta de X, la vicepresidenta explicó que nunca le llegó la invitación oficial. “Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad”, escribió en respuesta a un usuario que había señalado su ausencia en la ceremonia y la falta de una convocatoria de parte de la Presidencia, del Gobierno porteño o de la Iglesia argentina.

El dato contrasta con las invitaciones que sí cursó la Secretaría General de la Presidencia a figuras del espectáculo, entre ellas Yanina Latorre, Carolina “Pampita” Ardohain y Valeria Mazza.

Pese al destrato, Villarruel expresó su alegría por la visita del Sumo Pontífice. Dijo que “la Argentina católica desde su origen como Nación” recibe al Santo Padre y puede recibir “el amor de un líder que nos hermana”.

. Captura de X

En paralelo, la vicepresidenta compartió en Instagram una publicación de la cuenta del Papa con un fragmento del discurso que León XIV pronunció por la mañana en el Cottolengo Don Orione, en Claypole.

“El progreso de una Nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales. Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”, fue el mensaje que eligió replicar.

Relación quebrada y un patrón de exclusión que se repite

El episodio se inscribe en el enfrentamiento abierto entre Villarruel y el presidente Javier Milei, que se profundizó desde mediados de 2024, cuando se rompió el frágil vínculo con el que ambos habían transitado la última etapa de la campaña presidencial. Desde entonces, la vicepresidenta aparece aislada y excluida de las actividades oficiales.

Ya durante esta visita papal había quedado fuera de la recepción oficial en Casa Rosada, el domingo, apenas el Pontífice llegó al país. Sí fue convocada, horas después, al encuentro con la dirigencia política en el Palacio Libertad.

Allí, al finalizar su discurso y antes de retirarse del auditorio, León XIV se acercó a saludar a Villarruel, que estaba sentada en primera fila. La transmisión oficial, en cadena nacional, evitó ese plano; el momento fue captado por los celulares de los presentes.