Victoria Tolosa Paz confirmó que será candidata a gobernadora por PBA: ¿enfrenta a Kicillof en la PASO?

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, confirmó en una entrevista radial que competirá como precandidata a gobernadora en la Provincia de Buenos Aires, donde hoy figura en soledad el actual gobernador, Axel Kicillof. La funcionaria nacional aseguró que participará de las PASO en alianza con la postulación presidencial de Daniel Scioli, con quien participó de varios actos durante el último tiempo.

"Yo voy a competir, no está claro contra quién, la única persona que lo sabe es Cristina Kirchner, porque aún no saben quién es el candidato", dijo la funcionaria en declaraciones a Radio 10. Es que el mandatario provincial, muy cercano a la Vicepresidenta, ya insinuó en más de una oportunidad que iría por la reelección pero todavía no lo confirmó de forma oficial.

"Si logramos convencer y enamorar a nuestros votantes, podemos hacer una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires", expresó Tolosa Paz. "Hoy hay una foto con un posible escenario, quiero verlo en 15 días y más de uno se va a sorprender", desafió.

Scioli y Tolosa Paz participarán este mediodía de una recorrida por la planta de la empresa de alfajores Cachafaz, en la localidad bonaerense de Ciudadela , partido de Tres de Febrero. De recorrida por el conurbano bonaerense, será la primera vez que se muestren juntos tras el anuncio oficial, en momentos de definiciones electorales dentro de FdT de cara al cierre de listas del próximo 24 de junio.

En los días previos, Scioli había trabajado en consonancia con la titular de Desarrollo Social recolectando los avales necesarios, a nivel nacional, para presentar su precandidatura en las PASO.

Desde el sciolismo destacaron que la empresa Cachafaz "triplicó las exportaciones de sus tradicionales alfajores entre 2020 y 2022, y exporta desde el año pasado a Brasil". Asimismo, resaltaron que "en marzo de 2023 participó de la Misión Comercial de Alimentos en Río de Janeiro organizada por la Cancillería Argentina, conjuntamente con la Embajada nacional en Brasil".

La ministra de Desarrollo Social de la Nación y el actual embajador en Brasilia participaron el sábado por la tarde en la Plaza de Mayo de la expo-feria de la economía popular y el cooperativismo, organizada por la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, con más de 350 expositores y puestos instalados.



Tolosa Paz fue consultada sobre la estrategia electoral del Frente de Todos y volvió a privilegiar a las primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como la mejor opción. "Compartimos con Daniel y venimos sosteniendo que la mejor construcción a 40 años de la democracia es que, corridos del escenario electoral Cristina y Alberto, no hay síntesis en una candidatura que no se construya legitimada por el voto popular", dijo Tolosa Paz.

"Tengo la expectativa que las PASO fortifiquen nuestro frente, le den amplitud y que sostengan la diversidad", agregó la funcionaria.

Por otro lado, la ministra también se refirió entonces al escenario posible en la provincia de Buenos Aires y remarcó, como ahora, que "todavía no se terminó de definir", pero aclaró que "para tener garantías de que la provincia de Buenos Aires sea gobernada por el Frente de Todos, con PASO o sin PASO nos va a encontrar en una mesa de discusión y en un acuerdo que nos permita seguir adelante".

"Soy una de las convencidas de que el 13 de agosto es el primer partido y para ese partido hay jugadores muy claros, hay hombres y mujeres que estamos comprometidos y seremos titulares o suplentes de lo que tenemos que construir, que es una gran victoria el 13 de octubre, que nos permita caminar el 22 de octubre con un triunfo definitivo", aseguró.

De la mano de nuestras y nuestros intendentes, seguimos construyendo un Estado presente, que abraza y contiene.



A través de políticas de inclusión, generamos más derechos de acceso al deporte en cada barrio de la Argentina. — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) May 31, 2023

Por su parte, el canciller Santiago Cafiero sugirió, en diálogo con Desayuno de Campeones por FM La Patriada, que "es muy prematuro hablar ahora de cerrar los binomios". Aunque confirmó que no pensaba en ninguna candidatura personal, "si no en acompañar a Daniel Scioli".

"Hoy lo primero es que cada candidato exprese sus ideas, lo está haciendo muy bien Wado, Grabois, Rossi, Daniel, eso genera debate", indicó el ministro de Relaciones Exteriores. "Hay que debatir, las PASO no es una pelea entre compañeros, es la posibilidad de dar un debate que amplíe la base política de nuestro espacio y de ese modo tener mayores chances de ganar la elección", añadió.

Cafiero resaltó además la necesidad de " abrir aún más nuestro frente político y discutir la política, el futuro del país y del peronismo, es con todos, nadie puede estar afuera de ese debate ".

NOTICIA EN DESARROLLO