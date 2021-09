Para Kreplak, "ya pasó lo peor de la pandemia en la provincia de Buenos Aires"

Con más de un 60% de la población con, al menos, una dosis de la vacuna contra el coronavirus y el fuerte impulso que ha tomado la campaña este mes para completar las pautas de quienes aún esperan su segunda inyección, los casos de covid-19 en el país se encuentran a la baja incluso en un contexto en el que las temperaturas bajas aún predominan.

Cómo será el masivo operativo de testeo en CABA en las PASO y otros detalles del plan para votar en pandemia



Este marco es el que le permite al ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, afirmar que "lo peor de la pandemia ya pasó" . Sin embargo, aunque las restricciones sanitarias hoy permiten una movilidad mucho más libre, el Gobierno no deja de estar atento a la circulación de la variante Delta en el país la cual, aunque ya se mueve de forma comunitaria, aún no resulta la cepa mayoritaria en la Argentina.

Frente a esta variable que resulta un 90% más contagiosa que la cepa original surgida en China, la estrategia estatal de vacunación contra el coronavirus apunta a cubrir con la pauta completa a la mayor cantidad de gente posible .

Frente a esto, Kreplak indicó -en diálogo con Radio Continental- que en la Provincia de Buenos Aires se vacuna a "muchísima gente con el sistema puerta a puerta" con el fin de apuntalar la inoculación tanto con primeras dosis como con segundas en individuos que no priorizan la vacunación, que no tienen acceso simple a centros de vacunación o que incluso -segura Kreplak- le tienen miedo al suero a raíz de distintos dichos que escucharon en las redes sociales o incluso los medios de comunicación.

"En provincia todavía estamos vacunando a unas 30.000 personas por día con primera dosis" , reveló el ministro bonaerense de Salud al considerar el avance la campaña en barrios más vulnerables en el que el acceso a los inoculantes puede resultar más dificultoso.



Por otro lado, al ser consultado sobre la multa que la reconocida cocinera Maru Botana recibió por no cumplir en un hotel la cuarentena obligatoria establecida luego de arribar de un viaje al exterior , Kreplak indicó que la sanción se aplicó pero aún no se cobró porque existe una "instancia de discusión previa".

"Nadie puede apelar desconocer las normativas porque es algo que se firma" , consideró el ministro respecto al caso, y después indicó de forma general: "El objetivo de la multa es que se tome en serio la normativa, no es recaudativa".

"Cuando empezamos a aplicar este tipo de medidas más duras, teníamos un 42% de incumplimiento y cuando nos pusimos serios, con multas y búsquedas casa por casa, bajamos el incumplimiento al 5 o 6% ", indicó Kreplak al referirse a las normativas que regulan la vuelta al país desde el extranjero.

Amnistía para los que violaron la cuarentena: de qué se trata el pedido opositor tras el Olivosgate



Por otro lado, al ser consultado al respecto, el titular de la cartera sanitaria bonaerense consideró que la foto de la Quinta de Olivos no aplica a este mismo decreto que penalizó a Botana porque su aplicación en la provincia fue posterior al cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en julio del año pasado.

No obstante, respecto a la polémica por la foto Kreplak consideró que, aunque los actos del presidente no sean considerados dentro de esa normativa en particular, debe analizarse qué se incumplió en su momento.

Por otro lado, el ministro se refirió a la presencialidad en las escuelas bonaerenses y al abandono paulatino del sistema híbrido que actualmente se está dando: "Las últimas tres semanas tuvimos un descenso de casos, por eso se hace ahora y no se hizo hace un mes ", indicó Kreplak asumiendo que esta medida de presencialidad completa "tiene un riesgo pero se evalúa el costo beneficio".

En este punto, consideró que tomar esta decisión a principios de septiembre no es lo mismo que haberla tomado a principios de agosto ya que "bajaron muchísimo los casos" , según el ministro.

Aquí, comparó la situación de la Ciudad de Buenos Aires -distrito que aplicó un sistema de apertura total más rápido que la Provincia de Buenos Aires- y disparó contra la política de Horacio Rodríguez Larreta : "En la Ciudad, cuando empezó el período de clases post vacaciones de invierno, los casos aumentaron un 21%, en la Provincia de Buenos Aires aumentaron un 10% ", resaltó Kreplak.

"La saturación del sistema de salud no es la única variable a considerar", aseveró el ministro bonaerense, y, en clara diferenciación del gobierno porteño, agregó: "El país tomó una decisión y la Ciudad tomó otra. No se puede decir que no hubo complicaciones, hubo complicaciones y las consecuencias las pagan los ciudadanos", disparó Kreplak.

Chau burbujas: cuándo arranca la presencialidad plena en las escuelas



Finalmente, el ministro de Salud de Buenos Aires se refirió a la posible aplicación de una tercera dosis de refuerzo en el país y se mostró contrario a esta medida que un variedad de países -tales como Uruguay, Alemania, Israel o Estados Unidos, entre otros- ya están aplicando.

"El mundo viene planteando que no hay información científica solida para hablar de terceras dosis ", indicó terminante el ministro, y agregó: "En el mundo están aplicando tercera dosis sin evidencias ".

"Esas vacunas que los laboratorios están produciendo deberían venderse a los países que no están vacunados ", insistió Kreplak, mostrándose de acuerdo con el enfoque con el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) se maneja, el cual considera que las vacunas deberían ser repartidas de forma igualitaria con los países subdesarrollados que no logran proteger a su población contra el virus.



"Hasta ahora se está estudiando que los que tienen inmunosupresiones que les bajan las defensas podrían recibir una tercera dosis ", expuso el ministro.



En cuanto al "fin de la pandemia", Kreplak consideró que "da la sensación de que lo que viene por delante, ya sea más o menos largo, para nuestro país y el mundo lo peor ya pasó ", concluyó.