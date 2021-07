Vacaciones, teatros, vuelos y vacunas: cómo será la temporada de verano bonaerense

Las expectativas de la provincia de Buenos Aires de cara al próximo verano son positivas. Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, explicó en una entrevista con El Cronista que el objetivo es que con la llegada de la nueva temporada de verano estén abiertas "la mayor cantidad de actividades posibles".

Todo se regirá según los protocolos y el nivel de contagios. Las luces amarillas están dadas por las nuevas variantes. En ese marco, reconoció que se estudia permitir el ingreso a actividades de esparcimiento y entretenimiento en lugares cerrados a quienes cuenten con certificado de vacunación, como propuso esta semana Emmanuel Macron en Francia.

- Qué se puede esperar para la producción, las actividades culturales y las vacaciones con la salida de la pandemia?

- Desde el día uno nuestro objetivo fue que estuvieran abiertas la mayor cantidad de actividades posibles con la incorporación de protocolos y el conocimiento día a día sobre la enfermedad y los contagios. Fuimos recuperando gran parte de las actividades. La mayor parte de la industria está funcionando con protocolos y no con la plena capacidad; una parte sustancial del comercio está funcionando y la actividad agropecuaria nunca dejó de funcionar.

Hoy tenemos problemas con ciertas actividades turísticas y ciertas actividades de entretenimiento y cultura y algunas actividades que involucran muchas personas en un lugar cerrado. Lo que tenemos que pensar ahora es cómo garantizar esas actividades de manera segura.

-¿Se puede aplicar un esquema como el de Francia, que exige certificado de vacunación para ingresar a bares o teatros?

Hay que aprender de la experiencia internacional. Actividades culturales en espacios cerrados donde sólo se pueda acceder con certificado de vacunación es una alternativa. En los espacios cerrados, si uno no pone aforos muy estrictos, el coronavirus se contagia. Y con aforos muy estrictos no es rentable para quien desarrolla la actividad. Una forma de encontrar una solución es decir "los que están vacunados pueden acceder a estos espacios".

Estar vacunado no impide que uno se contagie ni pueda contagiar. Pero lo que parece más claro es que estar vacunado asegura que uno no curse una enfermedad grave, que no requiera internación ni tenga problemas importantes para la salud. La expectativa es con la vacunación llegar a una situación así, pero es prematuro también.



-¿Puede haber vacaciones "normalmente"?

-La pospandemia es el escenario donde el coronavirus es más parecido a la gripe que lo que es hoy. Y para eso faltan todavía varios pasos: una cobertura de vacunación lo suficientemente amplia para alcanzar determinado grado de inmunidad. En segundo lugar, entender si las nuevas variantes y cepas nos impiden alcanzar esa inmunidad porque eluden las vacunas y generan un tipo de enfermedad grave. Lo estamos analizando.

Lo que se vio en los países europeos con cobertura alta de vacunación no tuvieron o no están teniendo una temporada de verano normal. Lo que es seguro es que va a ser mejor que el verano anterior y la expectativa es que podamos tener una temporada normal pero no tradicional. En el verano vamos a tener que seguir cuidándonos e implementando protocolos.

El nivel de restricción y de qué tan estrictos van a ser los protocolos va a depender de la situación sanitaria y el avance de vacunación. Las perspectivas son buenas. Hoy en la provincia de Buenos Aires el 95% de los mayores de 60 años ya tiene por lo menos una dosis, todo el personal de salud tiene prácticamente las dos dosis y estamos en niveles de vacunación que nos permiten ser optimistas pero hay que ver cómo se traducen las luces amarillas.

- ¿Qué se espera para el ingreso de vuelos con extranjeros para la temporada?

- Hoy la tensión que hay es entre el avance de la campaña de vacunación y el ingreso de nuevas cepas que pueden poner bajo mucho estrés al sistema sanitario y generar problemas para que la vacunación avance como debería. La cantidad de vuelos está hoy todavía en discusión.