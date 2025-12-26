En esta noticia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que aplicarán un incremento de 2,5% a los jubilados y pensionados. El aumento se hará efectivo durante el primer calendario de pagos de 2026.

Te puede interesar

Atención jubilados y pensionados: de cuánto será la mínima y la máxima en enero

Te puede interesar

La mejor noticia para jubilados: el Gobierno definió qué va a pasar con el bono en 2026

Cuánto cobran los jubilados en enero

El INDEC dio a conocer que la inflación de noviembre fue de 2,5%, por lo que el aumento será equivalente. De esta manera, los montos a cobrar serán los siguientes:

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 244.509,52 + bono de $ 70.000 = $ 314.509,52
  • Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $ 349.299,31 + bono de $ 70.000 = $ 419.299,31
  • Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 279.439,45 + bono de $ 70.000 = $ 349.439,45
  • Jubilación mínima: $ 349.299,31 + bono de $ 70.000 = $ 419.299,31
  • Jubilación máxima: $ 2.350.453,71.
Fuente: ShutterstockGeber86

Cuándo cobran los jubilados y pensionados

El organismo previsional publicó el calendario de pagos de enero para los adultos mayores:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: viernes 9 de enero
  • DNI terminado en 1: lunes 12 de enero
  • DNI terminado en 2: martes 13 de enero
  • DNI terminado en 3: miércoles 14 de enero
  • DNI terminado en 4: jueves 15 de enero
  • DNI terminado en 5: viernes 16 de enero
  • DNI terminado en 6: lunes 19 de enero
  • DNI terminado en 7: martes 20 de enero
  • DNI terminado en 8: miércoles 21 de enero
  • DNI terminado en 9: jueves 22 de enero.

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero.

Te puede interesar

Se aproxima la tormenta del siglo: llega un muro de nubes negras para calmar la ola de calor con intensas lluvias

Te puede interesar

Murió la Ley de Alquileres: desde enero los inquilinos pagarán un monto extra

Pensiones no contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 9 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero