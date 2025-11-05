El Gobierno nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunciaron el nuevo valor de la jubilación mínima que regirá en noviembre de 2025.

El monto base se eleva a $ 333.052,70, y se suma un bono extraordinario de $ 70.000, lo que lleva el total a $ 403.052,70.

Este refuerzo busca compensar la pérdida de poder adquisitivo y se aplica de forma automática a quienes cumplan con los requisitos establecidos por el organismo.

Quiénes cobran el bono de $ 70.000 en noviembre

El bono alcanza a:

  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)
  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Para recibir el monto completo, el haber mensual no debe superar los $ 333.150,65. Quienes perciban más, recibirán el bono de forma proporcional.

Montos actualizados ANSES noviembre 2025

Además de la jubilación mínima, ANSES ajustó otros beneficios:

  • PUAM: $ 266.442,16
  • PNC por invalidez o vejez: $ 233.136,89
  • Pensión Madre de 7 hijos o más: $ 403.052,70
  • AUH: $ 115.087 (antes de la retención del 20%)
  • SUAF (primer rango): $ 55.880
Fuente: ShutterstockAndrzej Rostek

Calendario de pagos ANSES noviembre 2025

Las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones se organizan según el último número del DNI:

Haberes que no superan el mínimo:

  • DNI 0: 10/11
  • DNI 1: 11/11
  • DNI 2: 12/11
  • DNI 3: 13/11
  • DNI 4: 14/11
  • DNI 5: 17/11
  • DNI 6: 18/11
  • DNI 7: 19/11
  • DNI 8 y 9: 20/11

Haberes que superan el mínimo:

  • DNI 0 y 1: 20/11
  • DNI 2 y 3: 25/11
  • DNI 4 y 5: 26/11
  • DNI 6 y 7: 27/11
  • DNI 8 y 9: 28/11

¿Cuándo se paga el aguinaldo a jubilados?

ANSES también confirmó que el aguinaldo de diciembre 2025 se acreditará junto con los haberes mensuales, en las fechas habituales de pago. Este adicional corresponde al 50% del mejor haber recibido en el segundo semestre del año.