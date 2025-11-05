El Gobierno nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunciaron el nuevo valor de la jubilación mínima que regirá en noviembre de 2025.
El monto base se eleva a $ 333.052,70, y se suma un bono extraordinario de $ 70.000, lo que lleva el total a $ 403.052,70.
Este refuerzo busca compensar la pérdida de poder adquisitivo y se aplica de forma automática a quienes cumplan con los requisitos establecidos por el organismo.
Quiénes cobran el bono de $ 70.000 en noviembre
El bono alcanza a:
- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Para recibir el monto completo, el haber mensual no debe superar los $ 333.150,65. Quienes perciban más, recibirán el bono de forma proporcional.
Montos actualizados ANSES noviembre 2025
Además de la jubilación mínima, ANSES ajustó otros beneficios:
- PUAM: $ 266.442,16
- PNC por invalidez o vejez: $ 233.136,89
- Pensión Madre de 7 hijos o más: $ 403.052,70
- AUH: $ 115.087 (antes de la retención del 20%)
- SUAF (primer rango): $ 55.880
Calendario de pagos ANSES noviembre 2025
Las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones se organizan según el último número del DNI:
Haberes que no superan el mínimo:
- DNI 0: 10/11
- DNI 1: 11/11
- DNI 2: 12/11
- DNI 3: 13/11
- DNI 4: 14/11
- DNI 5: 17/11
- DNI 6: 18/11
- DNI 7: 19/11
- DNI 8 y 9: 20/11
Haberes que superan el mínimo:
- DNI 0 y 1: 20/11
- DNI 2 y 3: 25/11
- DNI 4 y 5: 26/11
- DNI 6 y 7: 27/11
- DNI 8 y 9: 28/11
¿Cuándo se paga el aguinaldo a jubilados?
ANSES también confirmó que el aguinaldo de diciembre 2025 se acreditará junto con los haberes mensuales, en las fechas habituales de pago. Este adicional corresponde al 50% del mejor haber recibido en el segundo semestre del año.