El Gobierno nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunciaron el nuevo valor de la jubilación mínima que regirá en noviembre de 2025.

El monto base se eleva a $ 333.052,70, y se suma un bono extraordinario de $ 70.000, lo que lleva el total a $ 403.052,70.

Este refuerzo busca compensar la pérdida de poder adquisitivo y se aplica de forma automática a quienes cumplan con los requisitos establecidos por el organismo.

Quiénes cobran el bono de $ 70.000 en noviembre

El bono alcanza a:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Para recibir el monto completo, el haber mensual no debe superar los $ 333.150,65. Quienes perciban más, recibirán el bono de forma proporcional.

Montos actualizados ANSES noviembre 2025

Además de la jubilación mínima, ANSES ajustó otros beneficios:

PUAM : $ 266.442,16

PNC por invalidez o vejez : $ 233.136,89

Pensión Madre de 7 hijos o más : $ 403.052,70

AUH : $ 115.087 (antes de la retención del 20%)

SUAF (primer rango): $ 55.880

Calendario de pagos ANSES noviembre 2025

Las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones se organizan según el último número del DNI:

Haberes que no superan el mínimo:

DNI 0: 10/11

DNI 1: 11/11

DNI 2: 12/11

DNI 3: 13/11

DNI 4: 14/11

DNI 5: 17/11

DNI 6: 18/11

DNI 7: 19/11

DNI 8 y 9: 20/11

Haberes que superan el mínimo:

DNI 0 y 1: 20/11

DNI 2 y 3: 25/11

DNI 4 y 5: 26/11

DNI 6 y 7: 27/11

DNI 8 y 9: 28/11

¿Cuándo se paga el aguinaldo a jubilados?

ANSES también confirmó que el aguinaldo de diciembre 2025 se acreditará junto con los haberes mensuales, en las fechas habituales de pago. Este adicional corresponde al 50% del mejor haber recibido en el segundo semestre del año.