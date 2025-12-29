La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) fijó un nuevo aumento salarial para las empleadas domésticas. Además, un grupo percibirá un bono extra que potenciará sus sueldos.

De cuánto es el aumento para las empleadas domésticas

El acuerdo paritario del sector contempla una suba de 1,3% para el último mes del año y el pago de un bono no remunerativo de $ 14.000. La suma extra solo será liquidada a quienes presten servicios durante más de 16 horas semanales.

Las subas se incorporarán al salario del mes anterior y dejarán nuevas escalas para el sector.

Cómo quedaron los salarios de las empleadas domésticas

El sueldo de diciembre, pagadero en enero, quedó conformado de la siguiente manera:

Supervisor/a

Con retiro: $471.956,01 mensuales / $3.783,33 la hora

Sin retiro: $525.712,99 mensuales / $4.143,70 la hora

Personal para tareas específicas (cocina, jardinería, cuidado de personas, entre otras)

Con retiro: $438.475,56 mensuales / $3.582,79 la hora

Sin retiro: $488.091,78 mensuales / $3.926,84 la hora

Caseros

Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 la hora

Asistencia y cuidado de personas (niños, adultos mayores, personas enfermas)

Con retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 la hora

Sin retiro: $476.755,68 mensuales / $3.784,32 la hora

Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento, cocina, planchado)

Con retiro: $384.713,01 mensuales / $3.135,99 la hora

Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 la hora.

Qué otros extras se cobran en diciembre

Además de los salarios, las empleadas domésticas accederán a dos extras si cumplen con los requisitos:

Antigüedad : 1% por cada año trabajado, sobre el salario básico de la categoría correspondiente.

Zona desfavorable: 30% extra para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Estos extras se calculan sobre el salario vigente y deben incluirse todos los meses en el recibo.