Un supermercado ofrece un 25 % de descuento este viernes 20 de diciembre, ideal para hacer las compras de la mesa navideña

En medio de los preparativos para la Nochebuena y las cenas con familia y amigos, hacer las compras para la mesa navideña puede ser más fácil y económico gracias a esta promoción imperdible.

Este viernes 22 de diciembre, supermercados Coto ofrece un 25 % de descuento en una amplia variedad de productos, lo que se presenta como la oportunidad ideal para adquirir todo lo necesario para celebrar la Navidad, sin que el presupuesto se vea afectado.

¡Si querés saber cómo aprovechar esta increíble promoción, seguí leyendo!

¿Cómo aprovechar el 25 % de descuento este viernes 22 de diciembre en supermercados Coto?

Para disfrutar del 25 % de descuento en Coto este viernes 22 de diciembre, simplemente es necesario pagar con cualquier método de pago dentro de la app Mercado Pago.

La promoción está disponible sin límite de reintegro, lo que permite ahorrar en una amplia variedad de productos, especialmente aquellos que son indispensables para la temporada navideña.

El 25 % de descuento está disponible en todos los productos en supermercados Coto. (Fuente: coto.com.ar)

Es importante tener en cuenta que la oferta solo aplica en sucursales Coto de ciertas provincias, como CABA, Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe.

Algunos detalles adicionales para aprovechar al máximo el descuento son los siguientes:

Se pueden usar todos los métodos de pago disponibles dentro de Mercado Pago .





. La promoción no es válida en Coto Digital ni en ciertos tipos de productos y servicios, como electrodomésticos , neumáticos y productos incluidos en programas de precios del gobierno .





en ni en ciertos tipos de productos y servicios, como , y . Tarjetas de crédito emitidas en el exterior, tarjetas de compra de Coto y pagos en euros o dólares tampoco aplican al descuento.

¿Qué productos de la mesa navideña no aplican al descuento de Mercado Pago en Coto?

Aunque la promoción del 25 % de descuento en Coto es atractiva, no todos los productos están incluidos. En particular, algunos productos de bodegas están exentos de la oferta, lo que significa que no se podrán adquirir con el descuento.

Para evitar confusiones, Coto ha publicado un listado de las bodegas excluidas de la promoción en su página web oficial.

El descuento se puede utilizar con todos los métodos de pago de la app de Mercado Pago. (Fuente: Freepik)

Si se planea comprar vinos o espumantes para la mesa navideña, es recomendable consultar este listado antes de realizar la compra, para asegurarse de que el producto seleccionado sea válido para la promoción.