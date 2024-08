Fuertes críticas al intendente Achával por manejos del Concejo Deliberante

Concejales del PRO y de La Libertad Avanza de Pilar que trabajan en conjunto en la presentación de proyectos de ordenanza y se manifestaron en contra de diversos manejos del oficialismo que responde al intendente Federico Achával para evitar el debate respecto de la dirección política, social y económica de ese distrito.

Analía Leguizamón (PRO), Daniel Agostino (LLA) y Juan Pablo Casañas Onganía (LLA), que han presentado proyectos en conjunto en el Deliberativo local y han denunciado al oficialismo por el sistemático bloqueo en comisión de esas iniciativas.

Hasta hace unos pocos días era un total de 14 propuestas, entre ellas la creación del Consejo Municipal de Seguridad, el Programa Integral de personas en situación de calle, la atención de la depresión juvenil, y una campaña de prevención de la ludopatía en adolescentes ante la proliferación de las apuestas en línea.

Señalaron que, al tener una mayoría especial, el oficialismo de Achával rechaza proyectos que tienen hasta 7 firmas opositoras, y ponen como ejemplo al Consejo de Seguridad: "Eso no fue tratado, no existe un mapa del delito como tampoco existe infraestructura para luchar contra la inseguridad, como cámaras. Hoy, el Municipio lo que hizo fue abandonar los barrios. Y cuando uno abandona los barrios y no se está presente, empiezan a aparecer estos delitos y la droga", dijo Leguizamon en diálogo con el sitio La Noticia Web.

Pero las críticas van más allá y ponen como ejemplo al tratamiento de la rendición de cuentas municipal que cada año el Ejecutivo tiene que enviar al Concejo para luego de ser aprobado, girarlo al Tribunal Superior de Cuentas. En esta oportunidad, según denuncian, sólo tuvieron tres días para evaluarlo y tratarlo.

Señalaron que en ese informe anual, el Ejecutivo que conduce Achával reconoce que los gastos por ceremonial en el último trimestre del 2023 fueron de más de 400 millones de pesos, mientras que los asignados a servicios de vigilancia fueron de poco más de 130.