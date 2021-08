Un repunte de la imagen positiva de Macri lleva a repensar las estrategias

Los estrategas del Gobierno llamaron la atención anticipadamente a los candidatos del Frente de Todos para que no sigan echándole la culpa a Mauricio Macri de los males del presente. Sin demasiado esfuerzo, percibieron que el ex Presidente crecía en el respaldo de la población a medida que caía la imagen de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Pero no tuvieron demasiado éxito.

Es que a pesar de la insistencia para se hable de futuro, centro de la campaña oficial ("Vamos a salir a la vida que queremos"), el núcleo duro del Frente de Todos disfruta de las críticas a Macri lo que le permite catalizar la confianza perdida y generar la potencia necesaria para llegar lo mejor parado posible a las elecciones en un escenario difícil.

Por el contrario, las críticas del oficialismo a Macri empezaron a hacer crecer su figura en el espacio de Juntos por el Cambio , que empieza a ensancharse al ritmo de las críticas que llovieron sobre el Presidente y la Primera Dama y el prematuro relajamiento que impusieron en sus vidas, ajenos a las más diversas dificultades que sufrieron los argentinos en cuarentena.

Macri hace pie en la campaña porteña para apuntalar la figura de Vidal

En los estudios de la provincia de Buenos Aires que viene haciendo mensualmente la consultora TresPuntoZero, dirigida por Shila Vilker, " de julio a agosto, Macri aumentó más de cuatro puntos , un porcentaje realmente significativo en un territorio que normalmente le fue esquivo, aunque todavía tiene 60% de imagen negativa". "Hoy está por encima de 34% de imagen positiva que solo puede ser atribuido a la persistencia de parte del oficialismo a mencionarlo, ya que el aumento se produjo cuando él todavía estaba fuera de la campaña", agregó.

Números muy similares tiene el consultor Jorge Giacobbe, quien hace un monitoreo mensual. En julio, en provincia de Buenos Aires, Macri tenía 21,9% de imagen positiva y 56% de imagen negativa. En agosto, subió a 25,7% de positiva y redujo a 47,,8% la negativa. Alberto Fernández está en agosto en 24,5% de imagen positiva, cuando en julio tenía 34,7%.

Por su lado, Lucas Romero, de la consultora Synopsis, solo hace estudios de imagen en forma trimestral. En diálogo con El Cronista dijo que "en junio verificamos una caída de imagen negativa y un leve repunte de la positiva, pero no están actualizados a la última etapa donde ganó tanto protagonismo, quizás no solo por él mismo sino porque el oficialismo puso el foco en su figura".

En el equipo de Macri niegan que el ex Presidente se haya sumado a la campaña porque los números le dan mejor en el último tiempo . "La verdad es que era el plan original cuando salió a presentar el libro a Madrid era volver y sumarse a la campaña, así que solo está cumpliendo con lo planificado", aseguran.

Después de estar con Vidal, Macri se sumó a la campaña de Santilli

Lo que sí reconocen es que, al volver, fueron varios los candidatos que pidieron que Macri agende actividades con ellos, lo que está buscando coordinar en cada uno de los distritos. Por ejemplo, ya está confirmado que el próximo lunes 30 de agosto estará en Rosario acompañando al candidato a senador nacional, Federico Angelini, y al candidato a diputado nacional, Luciano Laspina. También la semana próxima estará en Córdoba.

Confiados en la buena repercusión que generó la contraofensiva sobre el monto de la deuda externa que tomó durante su gestión, que en sus cálculos son menores a los que tomó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato y en dos años de gestión del presidente Fernández, el problema que sigue cargando Macri son las duras tensiones de las distintas líneas internas dentro de su propio espacio.

Acostumbrado a mandar y ser obedecido, el ex mandatario nunca fue hábil en la materia de canalizar las pasiones políticas para beneficio del conjunto y cada vez que se involucró en algún asunto, la interna estalló en mil pedazos. En algunos casos, como en Córdoba, donde sus candidatos a senador nacional, Mario Negri y su candidato a diputado nacional, Gustavo Santos, la situación le pesa especialmente, con encuestas muy parejas en relación a la otra lista, que tiene de candidatos a senador nacional a Luis Juez y a diputado nacional a Rodrigo De Laredo.