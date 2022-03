Un piquetero amenazó a un referente liberal: "Pequeño payasito, los vamos a aplastar"

El acampe que un diverso grupo de representantes de los movimientos sociales actualmente sostiene sobre la Avenida 9 de julio, con más de 10 cuadras y el Metrobus afectados por la manifestación, enfrentó al aire a dos referentes de posturas opuesta.

Se trata de Ramiro Marra, legislador porteño de La Libertad Avanza e impulsor del Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA); y Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero; quienes protagonizaron un fuerte cruce con amenazas en el aire de El Trece.

Durante la cobertura de la manifestación que inició este miércoles y espera mantenerse al menos hasta el viernes, los reporteros conectaron a través de dos móviles a Belliboni con Marra , uno ubicado en la 9 de julio y otro en la Legislatura Porteña, cuyo diálogo escaló en un fuerte cruce.

LA PELEA ENTRE MARRA Y BELLIBONI AL AIRE

Al turno de Marra, el legislador aliado al diputado nacional Javier Milei le habló de forma directa a Belliboni: "Ante todo, quisiera aclarar que si está Belliboni en el otro móvil, que trate de contestar la carta documento que le mandé", exigió el libertario en comunicación con el titular del Polo Obrero.

Además, amenazó: "La próxima acción que voy a hacer la semana que viene es poner una denuncia penal por los agravios y las amenazas que hizo hacia mi persona", comenzó Marra con dureza, agregando que esa no va a ser la "única demanda que va a meter".

Esto se debe a que, según Marra, Belliboni esta cometiendo abiertamente un delito al cortar la Avenida 9 de julio, lo que dificulta el tránsito en el centro porteño durante toda la jornada.

"El artículo 194 del Código Penal da de tres meses a dos años a quien corta la calle y él se está haciendo cargo. Cada vez que sale en cámara, nos está dando un testimonio de la forma de delincuencia que está haciendo", le espetó el legislador al dirigente social.

Ante esta denuncia, Belliboni respondió en vivo, criticándole a Marra que su presunta carta de documento nunca le llegó al domicilio y que directamente la vio por la red social Twitter, donde el legislador publicó abiertamente el documento.

"Se ve que este muchacho no sabe ni escribir", disparó el líder del Polo Obrero del otro lado del móvil. Y continuó: "Yo vivo desde hace 50 años en el mismo lugar y se la voy a decir (la dirección) a Marra para que me llegue la carta de documento, porque dice que hace un mes mandó la carta y se ve que no sabe escribirlas".



Ante esto, Marra le espetó al dirigente social que le hubiese pasado su dirección por Twitter si vio el documento allí publicado. Sin embargo, Belliboni retrucó con dureza: "Sí, claro. La vi, la vi. Y se ve que sos un muchacho que no tiene condiciones para ser legislador: no sabes mandar una carta documento".

Al ser consultado por Marra por qué no contesto la carta de documento si es que la vio por Twitter, el dirigente criticó nuevamente al legislador y lo mandó "a la escuela".

"Sos un muchacho que está amenazando con acciones. Hacé las acciones, pero tené cuidado, tené cuidado Marra con las amenazas que hacés", advirtió Belliboni directamente al legislador liberal.

Además, ante la respuesta de Marra indicando que él no amenazó a nadie sino que recurrió de forma directa a la Justicia, Belliboni agregó con dureza: "Te escuché decir muchas pavadas en los últimos días. Te escuché decir muchas pavadas en los últimos días, pero vos no te das cuenta que estás siendo un pequeño payasito".

Y continuó: "Te lo voy a decir así: sos un pequeño payasito de lo que fue la Liga Patriótica en Argentina que golpeaba obreros por la calle, porque la propuesta de esa Liga Antipiquetera que armaste...", condenó Belliboni refiriéndose al Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA) organizado por Marra en nombre de La Libertad Avanza con el objetivo de enfrentar "sin violencia" los cortes de calles por manifestaciones.

El proyecto del ala liberal publicado esta semana -del cual Marra es autor- busca "ponerle freno a los piquetes en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires" a través de "militancia digital" y denuncias penales contra los dirigentes sociales que inciten las manifestaciones, por lo que Belliboni sería uno de los primeros objetivos.

En este punto, el titular del Polo Obrero acusó al legislador de La Libertad Avanza de "defender" al líder la última dictadura cívico-militar en el país, Jorge Rafael Videla: "¡Facho! ¡Defensor de Videla! ¡Defensor de Videla!".

Y continuó gritando con violencia: "¡A los mamarrachos y fascistas los vamos a aplastar, como le dicen ellos a los zurdos! ¡A los fascistas como Marra los vamos a aplastar! ".

Ante esta acusación, Marra reaccionó y aseguró con vehemencia que "repudia" a Videla, además, cuestionó a Belliboni al preguntarle si él está en contra de los regímenes de Cuba y Venezuela. "Estoy acá en la Legislatura. Perfecto, vení a aplastarme. ¡No te tengo miedo, Belliboni!", concluyó Marra en tono belicoso.