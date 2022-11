Un Generación Dorada y una estrella del actual seleccionado de básquet sacan chapa gremial

Una leyenda de la Generación Dorada y el hijo de una histórica dirigente política sacan chapa de gremialistas. Se trata de Andrés ‘Chapu' Nocioni, exalero del Seleccionado de Básquet de la Argentina, con numerosos títulos en su haber, y de Nicolás Laprovíttola, hijo de la diputada de Juntos por el Cambio Margarita Stolbizer y actual puntal del equipo nacional y también con una gran trayectoria nacional e internacional.

Tanto el ‘Chapu' como ‘Lapro' se sumaron a las filas del Sindicato de Jugadores de Básquet, el SIJUBARA, que renovó sus autoridades hasta 2026 con Diego Prego, otro ex jugador del Monte Grande de la Liga Metropoliana de FEDAMBA como su secretario general. Nocioni oficiará de secretario adjunto y Laprovíttola actuará como primer titular, dividiendo su tiempo con el Barcelona, donde juega en la actualidad.

Paritarias calientes: fracasó la negociación y la UOM estudia escalar con medidas de fuerza



Paritarias récord: gremio marca un nuevo techo del 123% en 2022 y le suma un bono de $ 270.000



Nocioni lo anunció en sus redes sociales donde se ocupó de aclarar que no lo hace por dinero: "No busco meterme en política y por supuesto tampoco sacar tajada económica, todos saben que por suerte no lo necesito. Es momento de acompañar y construir". Y remarcó: "Muy contento de poder unirme a SIJUBARA, siempre con el objetivo de ayudar, aportar y unir estamentos. No tengo ninguna otra finalidad."

"Inicio una nueva etapa en mi vida. Quiero ayudar a que el gremio de los jugadores se sienta valorado y respaldado, partiendo desde la base del diálogo. Siempre. Pero para eso necesitamos de la participación de todos. Tienen que ser parte. No podremos conseguir nada sin unidad", valoró Nocioni.



El ‘Chapu' se desempeña actualmente como analista y comentarista deportivo en la NBA tras una exitosa carrera que lo llevó de la Argentina a Europa donde concluyó su paso por las canches en 2017, jugando en España. Con el Seleccionado Nacional de los años de Manu Ginóbili y Luis Scola, entre otras leyendas, consiguió la medalla de oro olímpico en los Juegos de Atentas, en 2004, y la de bronce en Beijing, cuatro años después, entre otros títulos.

Por su parte, ‘Lapro' también informó su incorporación a la comisión directiva del sindicato de jugadores con un tuit: "Importante poder estar en este momento para apoyar a todos los jugadores y jugadoras de basquet. Es momento de construir y pensar en mejorar siempre. Un honor poder ser parte y aportar mi visión."

El Sindicato de Jugadores de Básquet se creó en 2018 y se puso como objetivo avanzar en la elaboración de un Convenio colectivo que regularizara la actividad y los ingresos de los y las deportistas. Las gestiones habían empezado unos años antes cuando la representación en la Argentina radicaba solo en la Asociación de Jugadores.