The Economist le pega al FMI por el no-acuerdo: "Les importa mantener su reputación después del préstamo riesgoso que dieron"

La revista inglesa especializada en economía y finanzas The Economist centró su último editorial en las principales conclusiones a las que arribó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe "Ex post Evaluation", donde reconoce el fracaso del programa impulsado en 2018 a partir del préstamo por u$s 57.000 millones a la Argentina.

El artículo titulado "Free exchange The IMF bashes the IMF over Argentina", se hace eco de las definiciones que la propia entidad crediticia señaló sobre el "rescate que no fue lo suficientemente robusto para soportar los riesgos previsibles a los que se enfrentó".

"La economía argentina, señala el informe, adolece de algunas debilidades estructurales de larga data. Sus finanzas públicas son notoriamente frágiles (sólo el 15% de la población activa paga impuestos sobre la renta, según la OCDE, y la energía está fuertemente subvencionada)", advirtió The Economist.

Además calificó al sistema financiero local de ser "superficial" , lo que "tienta al gobierno a pedir prestado a extranjeros inconstantes".

"Su rango de exportaciones es estrecho. La inflación es obstinadamente alta y solo responde de manera irregular a una política monetaria más estricta. A los argentinos les gusta mantener sus depósitos en dólares. Y a menudo ponen precio a las cosas con referencia a él", continuó.

En otro tramo de la publicación repasa cómo el gobierno del expresidente Mauricio Macri "no tenía mayoría en la legislatura" , escenario al que se sumó la "obligación de presentarse a la reelección en 2019, antes de que cualquier reforma económica dolorosa tuviera tiempo de dar sus frutos".

"Dadas estas dificultades, el Fondo sabía que el préstamo era riesgoso. Sin embargo, no insistió en planes de contingencia adecuados por adelantado" , enfatizó The Economist.

¿En qué tipo de planes de contingencia debería haber insistido el fondo?, la pregunta de The Economist contra el FMI

La revista inglesa también apunta contra la "reestructuración temprana de la deuda" que no se llevó adelante, lo que habría podido dar al Gobierno de Cambiemos un aval de "demora o una disminución en los reembolsos junto con controles de capital para evitar así que el dinero salga del país".

"Eso habría aliviado la carga de la deuda de Argentina. Y podría haber dejado más dinero del FMI para más adelante, ayudando a reforzar las reservas de divisas del país y a reconstruir la confianza después de la reducción de la deuda", vaticinó.

En el tramo final The Economist remarcó el "objetivo implícito del FMI" que tampoco encontró éxito en el país: rescatar su pésima reputación .

"La evaluación alude indirectamente a otro objetivo implícito del FMI en Argentina: rescatar su propia pésima reputación en el país. Si hubiera insistido en una reestructuración temprana de la deuda junto con controles de capital, podría haberse distanciado aún más de su reputación de fundamentalismo de libre mercado. P ero haber impuesto tal plan a Argentina, en contra de los deseos de su gobierno elegido democráticamente, habría afianzado su reputación de mandona . En el caso de Argentina, un enfoque menos neoliberal habría sido más neocolonial", concluyó.

