Tenso cruce entre Espert, Vidal, Tetaz y un diputado de Carrió por el aval al acuerdo con el FMI

Hubo un fuerte cruce entre el diputado por Avanza Libertad José Luis Espert y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, al que se sumaron otros legisladores como Martín Tetaz y Juan Manuel López a través de Twitter. ¿El motivo? el aval al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la Cámara de Diputados.

Todo comenzó cuando Espert, quien votó en contra del proyecto impulsado por el Gobierno, criticó el visto bueno de Juntos por el Cambio al acuerdo con el FMI. "¿Para qué lo votaron?", le reprochó a Vidal.

"No votamos el acuerdo. Ni lo votaríamos bajo las condiciones actuales. Votamos el crédito que evita el default, porque ya conocemos sus efectos aún más catastróficos . No hay nada menos liberal que votar a favor de llevar al país al default y no honrar las deudas", respondió la exgobernadora bonaerense.

Espert siguió con la discusión: "No hay préstamo del FMI sin programa con el FMI. Son las dos caras de la misma moneda. Votar el préstamo fue votar el programa que ya era oficial y público desde el 3-3. Lo conocían. Tengan vergüenza y defiéndanlo . No nieguen que votaron ese programa con el FMI".

La réplica de Vidal no tardó en llegar. Aseguró que Juntos por el Cambio está en contra de la suba de impuestos y que "votará en contra" si llega esta posibilidad al Congreso. De todas formas, agregó: " No vamos a ser cómplices como quieren La Cámpora y la Izquierda de llevar el país al default ".

"Las reservas netas no alcanzan para pagar, ¿proponés que se pague con los USD de los ahorristas que están encajados en el BCRA? Gran propuesta liberal, como entrar en default", añadió.

A estas alturas de la discusión se sumó Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica, quien apuntó contra José Luis Espert por "perverso" y "mentir". "No sé quién lo manda a este señor pero hoy, como en la campaña del 2019, más funcional a Cristina Kirchner no se consigue", señaló el legislador.

" Perverso es no tener bolas y oponerse a un plan que es pésimo para el pueblo al que servimos . Se rechazaba la ley, se pagaba con Reservas (las recuperabas del FMI después de acordar) evitando un default. Funcionales a los K son los que votan sus leyes. No los que las rechazamos", respondió el economista.

El cruce twittero siguió escalando. "Autopercibirte con ‘bolas' no oculta lo servil que fuiste y sos. Fuiste el más funcional a los K siendo candidato a Presidente en 2019 para ayudar a que Macri no llegue al balotaje. Imperdonable. Hacete el rudo, votá con La Cámpora y que Dios te perdone", atacó López, diputado ligado a Elisa Carrió.

El radical Martín Tetaz también se metió en la discusión, pero con un tono más conciliador. "(Al Gobierno) les quedan 2.300 millones de reservas y si bajábamos la operación de crédito público no se podía volver a tratar en el año. El mejor voto era en contra del default. Podemos ahora mejor ocuparnos del kirchnerismo en vez de pelear entre opositores? Es una idea", planteó.

El acuerdo en el Senado

La semana pasada, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley que aprueba las operaciones de crédito público entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional.

Saldada la primera instancia, el proyecto que consta de tres artículos desembarcó en el Senado. El objetivo del oficialismo es sancionarlo esta misma semana. La sesión podría ser el jueves.