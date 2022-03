Tarjeta Alimentar da $ 12.000 por mes: ¿cuándo cobro?

El Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) impulsaron y le dieron funcionamiento a la Tarjeta Alimentar en el año 2019 con el objetivo de luchar contra la desnutrición infantil.

Se trata de una asistencia económica, anteriormente sus beneficiarios contaban con una tarjeta física donde se les cargaba el dinero de manera mensual y podían utilizarla únicamente para la compra de alimentos.

Sin embargo, hoy en día, cambiaron el método de pagos para garantizar que todos tengan acceso a este pago extra. Los $ 6000, $ 9000 o $ 12.000 son depositados en la misma cuenta bancaria mediante la cual cobran su prestación.

TARJETA ALIMENTAR: QUIÉNES PUEDEN ACCEDER

Madres y padres con hijas e hijos de hasta catorce años que al momento estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo ( AUH ).

). Mujeres embarazadas a partir de los tres meses de gestación que actualmente perciben la asignación por embarazo .

a partir de los tres meses de gestación que actualmente perciben la . Personas con discapacidad que perciben AUH .

que perciben . Madres con siete o más hijos que perciben Pensiones No Contributivas.

TARJETA ALIMENTAR: INSCRIPCIÓN

A diferencia de otros programas sociales que otorga el organismo previsional, quienes quieran acceder a la Tarjeta Alimentar no deben realizar ningún tipo de trámite de inscripción.

Esto se debe a que el beneficio se da de manera automática, es decir, quienes no formen parte de los grupos que fueron mencionados anteriormente no podrán ser parte y no hay excepciones.

TARJETA ALIMENTAR: MONTOS DISPONIBLES

Seis mil pesos ( $ 6000 ) para las familias con un/a hijo/hija de hasta catorce años de edad o discapacitado.

) para las familias de hasta catorce años de edad o discapacitado. Nueve mil pesos ( $ 9000 ) en el caso de familias que tienen dos hijos o hijas en la misma franja etaria o discapacitado.

) en el caso de familias que tienen en la misma franja etaria o discapacitado. Seis mil pesos ( $ 6000 ) para quienes perciben la asignación por embarazo.

) para quienes perciben la Doce mil pesos ($ 12.000) en el caso de familias con tres hijos o más menores de 14 años de edad.

CALENDARIO MARZO 2022 ANSES: AUH

DNI terminados en 0: miércoles 9 de marzo

DNI terminados en 1: jueves 10 de marzo

DNI terminados en 2: viernes 11 de marzo

DNI terminados en 3: lunes 14 de marzo

DNI terminados en 4: martes 15 de marzo

DNI terminados en 5: miércoles 16 de marzo

DNI terminados en 6: jueves 17 de marzo

DNI terminados en 7: viernes 17 de marzo

DNI terminados en 8: lunes 21 de marzo

DNI terminados en 9: martes 22 de marzo

CALENDARIO MARZO ANSES: AUE