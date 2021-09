Tarjeta Alimentar ANSeS: nuevos operativos de entrega para adelantar el pago de octubre

La Tarjeta Alimentar fue creada por el Ministerio de Desarrollo Social y se entrega a través de la Administración Nacional de la Seguridad (ANSeS) un monto de dinero específico durante todos los meses del año para que sea destinado 100% a la compra de alimentos.

Dicha política complementaria forma parte del Plan Argentina Contra el Hambre ya que busca solucionar la problemática del hambre garantizando el acceso a la canasta básica alimentaria y a la alimentación saludable.

Quienes pueden acceder a cobrar hasta $ 12.000 por mes son titulares de distintos programas sociales que van a ser detallados a continuación y para cobrar todos los terceros viernes del mes, en vez de los últimos días, deben estar atentos a los operativos de entrega del plástico.

QUIÉNES PUEDEN SER PARTE DE LA TARJETA ALIMENTAR

Como se mencionó anteriormente, la Tarjeta Alimentar es para quienes ya son titulares de distintos planes sociales ya que su implementación se da de manera automática con los datos cruzados que hay en el sistema.

Esto quiere decir que quienes no forman parte de ninguno de los tres grupos que van a ser detallados a continuación, no van a poder hacer un trámite de inscripción de esta política complementaria.

Titulares de la Asignación Universal por Embarazo ( AUE ).

). Titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ).

). Titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) por madres con siete hijos o más.

CÓMO RETIRO EL PLÁSTICO DE LA TARJETA ALIMENTAR

Los titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que quieran adelantar el recargo de la Tarjeta Alimentar para los terceros viernes del mes en vez de los últimos días del mismo, deben estar atentos a la entrega de los plásticos.

Para eso, deben corroborar el padrón del beneficio , enterarse del día y la fecha que le corresponde retirar la tarjeta física.

Este trámite no hace falta hacerlo de manera presencial o comunicándose por teléfono a una sucursal ya que se puede hacer online a través de cualquier dispositivo con conexión a internet.

Solo hay que ingresar en: tarjetaalimentaria.argentina.gob.ar y seguir los pasos que indique la página web oficial.

CUÁNTO COBRAN POR LA TARJETA ALIMENTAR

Los montos de dinero para los titulares de dicho beneficio van a variar según la cantidad de hijos que tengan los beneficiarios registrados en el sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y los mismos quedan de la siguiente manera.

La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $ 6000.

Familias por un hijo: $ 6000.

Familias por dos hijos: $ 9000.

Familias por tres hijos o más: $ 12.000.

Es importante recalcar el hecho de que los montos no se pueden ahorrar , esto significa que quienes no gastaron todo su dinero en un mes no se les va a sumar al mes siguiente lo restante.

CUÁNDO COBRAN LOS TITULARES DE LA TARJETA ALIMENTAR

Las madres con siete hijos o más titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) fue el último grupo en ser incluido en la Tarjeta Alimentar y los primeros en cobrar ya que lo hacen durante el mismo día que cobran por su prestación social (la primera semana del mes).

Los titulares de AUE y AUH con el plástico:

Como siempre, quienes tienen la tarjeta física van a poder cobrar los terceros viernes del mes , en el caso de septiembre cayó el viernes 17 mientras que durante el mes de octubre va a ser el viernes 15.

Los titulares de AUE y AUH sin el plástico:

Este grupo va a cobrar durante los últimos días del mes y deben esperar a que el organismo que dirige en la actualidad Fernanda Raverta confirme el calendario de pagos.