Restricciones al dólar ahorro: 18.000 personas se dieron de baja de los subsidios para seguir comprando el oficial

El flamante interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Walter Martello, confirmó que aproximadamente 18.000 usuarios decidieron darse de baja del subsidio de luz y gas al que se habían inscripto luego de que se supiera que el Banco Central analiza la suspensión de la compra del dólar ahorro para quienes reciben el beneficio estatal.



"Son decisiones que se toman en el Ministerio de Economía, no podemos interferir. Lo que tenemos que garantizar en esta etapa es que impacte lo menos posible el contexto macroeconómico difícil que estamos viviendo y que los subsidios lleguen a las personas que más los necesitan", confirmó en declaraciones a Urbana Play.

La medida adelantada por El Cronista indica la prohibición de la compra de dólar oficial minorista (es decir, dólar ahorro o solidario) a todas las personas que se registraron en el formulario de segmentación para mantener los subsidios a la energía.

Ya estaban afuera del mercado de cambios oficial los que cobran o cobraron planes sociales o programas de ingresos durante la pandemia, entre otras numerosas restricciones.



El nuevo interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Walter Mertello.

Así, ninguno de los 9 millones de usuarios residenciales que se inscribieron en un primer lugar al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) puede acceder al dólar "preferencial", que hoy se encuentra en $ 239,25 ($ 145 del minorista más un 30% de impuesto PAIS y un 35% de anticipo de Ganancias).



SUBSIDIOS AL LUZ Y AL GAS: LAS PRÓXIMAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

Walter Martello aseguró hoy que, de 11,5 millones de hogares de todo el país, 7,5 millones se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), y subrayó que la tarea del organismo será "salir a buscar" a aquellas personas que necesitan el subsidio pero no completaron aún el formulario.



El nuevo interventor del ENRE reconoció que el porcentaje de no inscriptos es "alto", e indicó que, por ese motivo, el organismo pretende "bucear dentro de esos 4,5 millones para ver si realmente no se han inscripto porque no lo necesitan y no entran dentro de los requisitos para los subsidios".

"Estamos viendo que quizás algunas de las medidas no han llegado a la totalidad de la población, con lo cual ahí el ENRE tiene una misión territorial, de salir a buscar a aquellas personas que realmente necesitan los subsidios y, por distintas razones, no han podido formalizar el trámite", sostuvo Martello.

Asimismo, el funcionario estimó que más hogares se inscribirán "al momento de la llegada de las facturas" porque "señaló- "recién ahí mucha gente se va a dar cuenta (de su omisión) en la comparación con lo que estaba pagando".

PASO A PASO: ¿CÓMO ANOTARSE PARA NO PERDER LOS SUBSIDIOS A LA LUZ Y EL GAS?

El formulario virtual para solicitar que se mantengan los subsidios a la luz y el gas se debe completar desde el sitio web oficial del Gobierno, ingresando al siguiente link: Segmentación energética: subsidios a la luz y el gas | Argentina.gob.ar

Allí se completará una sola planilla con carácter de Declaración Jurada para solicitar tanto el mantenimiento de los subsidios a la energía eléctrica como al gas natural. Es preciso declarar a cada uno de los convivientes del hogar.